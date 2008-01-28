Спортдиректор «ПСЖ» заново обсуждает комиссионные с агентами Паредеса

Стали известны подробности затянувшегося перехода полузащитника Леандро Паредеса в «ПСЖ».

По данным Paris United, спортивный директор Антеру Энрике решил заново обсудить вопрос комиссионных для представителей Паредеса, вопрос не касался «Зенита».

Переговоры идут успешно, контракт должен быть подписан в ближайшие часы. В клубе уже заготовили официальное объявление о трансфере.

Ранее клубы договорились о трансфере Паредеса за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Сообщалось, что Паредес подпишет контракт на 4,5 года и возьмет себе 8-й номер.

«Зенит» купил Паредеса у «Ромы» в июле 2017 года за 23 миллиона евро. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

«Зенит» прилично заработает на Паредесе – даже с учетом зарплаты