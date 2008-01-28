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    Спортдиректор «ПСЖ» заново обсуждает комиссионные с агентами Паредеса

    Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Леандро Паредес агенты Антеру Энрике Футбол

    Стали известны подробности затянувшегося перехода полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в «ПСЖ».

    По данным Paris United, спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике решил заново обсудить вопрос комиссионных для представителей Паредеса, вопрос не касался «Зенита». 

    Переговоры идут успешно, контракт должен быть подписан в ближайшие часы. В клубе уже заготовили официальное объявление о трансфере.

    Ранее клубы договорились о трансфере Паредеса за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

    Сообщалось, что Паредес подпишет контракт на 4,5 года и возьмет себе 8-й номер.

    «Зенит» купил Паредеса у «Ромы» в июле 2017 года за 23 миллиона евро. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

    «Зенит» прилично заработает на Паредесе – даже с учетом зарплаты

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