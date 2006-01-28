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    «Реал» выиграл 3-й матч в Ла Лиге подряд и поднялся на третье место

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид Эспаньол Серхио Рамос Ла Лига Лео Баптистао Футбол

    «Реал» в гостях переиграл «Эспаньол» (4:2) в матче 21-го тура Ла Лиги.

    Мадридский клуб выиграл третий матч в чемпионате Испании подряд и набрал 39 очков.

    «Реал» обошел «Севилью» (36) и поднялся на третье место, отставая от «Атлетико» (44) и «Барселоны» (49).

    На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» – «Реал».

    Эспаньол – Реал Мадрид 2:4 (1:3, 1:1)
    Дата проведения
    27 января, 22.45, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 4 Бензема, 0:2 – 15 Рамос, 1:2 – 25 Баптистао, 1:3 – 45 Бензема, 1:4 – 67 Бэйл, 2:4 – 81 Росалес.
    ЭспаньолЛопес, Лопес, Льюис Лопес, Эрмосо, Вила (Росалес, 64), Дардер (Мелендо, 75), Марк Рока, Алекс Лопес, Баптистао (Пьятти, 71), Иглесиас, Гарсия.
    Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Варан, Рамос (Начо, 46), Регилон, Модрич (Марсело, 76), Каземиро, Кроос, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор (Бэйл, 64).
    Предупреждения:
    Марк Рока (7), Рамос (27), Гарсия (34), Карвахаль (81), Алекс Лопес (85), Начо (88), Куртуа (90).
    Удаление:
    Варан (72).

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