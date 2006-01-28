«Реал» выиграл 3-й матч в Ла Лиге подряд и поднялся на третье место

«Реал» в гостях переиграл «Эспаньол» (4:2) в матче 21-го тура Ла Лиги.
Мадридский клуб выиграл третий матч в чемпионате Испании подряд и набрал 39 очков.
«Реал» обошел «Севилью» (36) и поднялся на третье место, отставая от «Атлетико» (44) и «Барселоны» (49).
На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» – «Реал».
- Дата проведения
- 27 января, 22.45, «Корнелья Эль Прат»
- Голы:
- 0:1 – 4 Бензема, 0:2 – 15 Рамос, 1:2 – 25 Баптистао, 1:3 – 45 Бензема, 1:4 – 67 Бэйл, 2:4 – 81 Росалес.
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Эспаньол –
Лопес, Лопес, Льюис Лопес, Эрмосо, Вила (Росалес, 64), Дардер (Мелендо, 75), Марк Рока, Алекс Лопес, Баптистао (Пьятти, 71), Иглесиас, Гарсия.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос (Начо, 46), Регилон, Модрич (Марсело, 76), Каземиро, Кроос, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор (Бэйл, 64).
- Предупреждения:
- Марк Рока (7), Рамос (27), Гарсия (34), Карвахаль (81), Алекс Лопес (85), Начо (88), Куртуа (90).
- Удаление:
- Варан (72).