«Реал» выиграл 3-й матч в Ла Лиге подряд и поднялся на третье место

в гостях переиграл «Эспаньол» (4:2) в матче 21-го тура .

Мадридский клуб выиграл третий матч в чемпионате Испании подряд и набрал 39 очков.

обошел «Севилью» (36) и поднялся на третье место, отставая от «Атлетико» (44) и «Барселоны» (49).

На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» – «Реал».

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