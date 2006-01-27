В инстаграме Кокорина объявили о сборе подписей в поддержку братьев

В инстаграме форварда Александра Кокорина появилось сообщение о начале сбора подписей в поддержку футболиста и его брата Кирилла.

«Дорогие друзья! С 28 января по 6 февраля в городе Санкт-Петербурге будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных.

Не оставайся в стороне! Ты нужен нам, ведь вместе мы непобедимы!» – сообщает инстаграм Кокорина.

Напомним братья Александр и Кирилл Кокорины, а также полузащитник Павел Мамаев арестованы за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября. Их арест продлен до 8 февраля.