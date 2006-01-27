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    В инстаграме Кокорина объявили о сборе подписей в поддержку братьев

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    В инстаграме форварда «Зенита» Александра Кокорина появилось сообщение о начале сбора подписей в поддержку футболиста и его брата Кирилла.

    «Дорогие друзья! С 28 января по 6 февраля в городе Санкт-Петербурге будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных.

    Не оставайся в стороне! Ты нужен нам, ведь вместе мы непобедимы!» – сообщает инстаграм Кокорина.

    Напомним братья Александр и Кирилл Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября. Их арест продлен до 8 февраля.

     
     
     
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    Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

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