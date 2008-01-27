Australian Open. Финал. Джокович в 53-й раз играет с Надалем

В финале Australian Open в 53-й раз сыграют Новак Джокович и . В личных встречах серб ведет 27:25, а на харде – 18:7. Он выиграл у Надаля восемь последних матчей не на грунте, а на харде испанец в последний раз побеждал в финале US Open-2013.

Матч начнется в 11:30 по Москве.

Полностью сетка здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал