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    Australian Open. Финал. Джокович в 53-й раз играет с Надалем

    Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open результаты ATP Теннис

    В финале Australian Open в 53-й раз сыграют Новак Джокович и Рафаэль Надаль. В личных встречах серб ведет 27:25, а на харде – 18:7. Он выиграл у Надаля восемь последних матчей не на грунте, а на харде испанец в последний раз побеждал в финале US Open-2013.

    Матч начнется в 11:30 по Москве.

    Полностью сетка здесь.

    Australian Open

    Мельбурн, Австралия

    14 – 27 января 2019

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Финал

    Новак Джокович (Сербия) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    27 января, 10.40
    Онлайн матча
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