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    Команда Белова и Спицова выиграла лыжную эстафету на КМ, команда Устюгова и Большунова – 2-я

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Швеции Жан Марк Гайар Дарио Колонья сборная Швейцарии Матти Хейккинен Даниэль Рикардссон эстафета Евгений Белов сборная Франции Морис Манифика Александр Бессмертных Сергей Устюгов чемпионат Финляндии Андрей Ларьков Шюр Рете Артем Мальцев Калле Халварссон Дидрик Тонсет Лари Лехтонен Ииво Нисканен Андрей Мельниченко Денис Спицов Симен Хегстад Крюгер Тони Ливерс Ханс Кристер Холунн Батист Гро Александр Большунов Ришар Жув Йенс Бурман Виктор Торн Клемен Париссе Роман Фюргер Жюль Ляпьер Лыжные виды

    Сегодня в шведском Ульрисехамне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошла мужская эстафета. Победу одержала вторая сборная России, первая российская команда заняла второе место.

    Артем Мальцев и Сергей Устюгов начали четвертый этап вместе, но за два километра до финиша Мальцев убежал от соперника и привел вторую сборную России к победе.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Ульрисехамн, Швеция

    Мужчины

    Эстафета

    4 х 7,5 км

    1. Россия-2 (Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Артем Мальцев) – 1:17.53,2
    2. Россия-1 (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов) – 20,8
    3. Норвегия-1 (Ханс Кристер Холунн, Дидрик Тонсет, Шюр Рете, Симен Хегстад Крюгер) – 35,8
    4. Финляндия (Пертту Хиваринен, Ииво Нисканен, Лари Лехтонен, Матти Хейккинен) – 56,4
    5. Швеция-1 (Калле Халварссон, Даниэль Рикардссон, Йенс Бурман, Виктор Торн) – 1.39,6
    6. Франция-1 (Жан Марк Гайар, Морис Манифика, Клеман Парисс, Ришар Жув) – 1.41,0
    7. Швейцария (Джейсон Рюеш, Дарио Колонья, Тони Ливерс, Роман Фюргер) – 2.34,1...
    9. Франция-2 (Валентин Шовен, Жюль Ляпьер, Адриен Бакшайдер, Батист Гро) – 3.04,3

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