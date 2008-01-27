Команда Белова и Спицова выиграла лыжную эстафету на КМ, команда Устюгова и Большунова – 2-я

Сегодня в шведском Ульрисехамне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошла мужская эстафета. Победу одержала вторая сборная России, первая российская команда заняла второе место.

Артем Мальцев и Сергей Устюгов начали четвертый этап вместе, но за два километра до финиша Мальцев убежал от соперника и привел вторую сборную России к победе.

Лыжные гонки

мира

Ульрисехамн, Швеция

Мужчины

Эстафета

4 х 7,5 км

1. Россия-2 (Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Артем Мальцев) – 1:17.53,2

2. Россия-1 (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, ) – 20,8

3. Норвегия-1 (Ханс Кристер Холунн, Дидрик Тонсет, Шюр Рете, Симен Хегстад Крюгер) – 35,8

4. Финляндия (Пертту Хиваринен, Ииво Нисканен, Лари Лехтонен, Матти Хейккинен) – 56,4

5. Швеция-1 (Калле Халварссон, Даниэль Рикардссон, Йенс Бурман, Виктор Торн) – 1.39,6

6. Франция-1 (Жан Марк Гайар, Морис Манифика, Клеман Парисс, Ришар Жув) – 1.41,0

7. Швейцария (Джейсон Рюеш, Дарио Колонья, Тони Ливерс, Роман Фюргер) – 2.34,1...

9. Франция-2 (Валентин Шовен, Жюль Ляпьер, Адриен Бакшайдер, Батист Гро) – 3.04,3