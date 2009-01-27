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    «Олимпиакос» арендовал Лодыгина у «Зенита» до конца сезона

    Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Юрий Лодыгин Футбол

    Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Олимпиакосе».

    Греческий клуб объявил о трансфере 28-летнего голкипера.

    «Зенит» сообщил, что речь идет об аренде до конца сезона-2018/19.

    Напомним, что мать Лодыгина – гречанка. Голкипер выступал за молодежную сборную Греции, а также клубы «Ксанти» и «Эордаикос».

    Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года и выиграл с клубом чемпионат и Кубок России, а также дважды Суперкубок страны.

    В текущем сезоне РПЛ он на поле не появлялся. Его статистику можно посмотреть здесь.

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