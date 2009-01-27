«Олимпиакос» арендовал Лодыгина у «Зенита» до конца сезона

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Олимпиакосе».
Греческий клуб объявил о трансфере 28-летнего голкипера.
«Зенит» сообщил, что речь идет об аренде до конца сезона-2018/19.
Напомним, что мать Лодыгина – гречанка. Голкипер выступал за молодежную сборную Греции, а также клубы «Ксанти» и «Эордаикос».
Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года и выиграл с клубом чемпионат и Кубок России, а также дважды Суперкубок страны.
В текущем сезоне РПЛ он на поле не появлялся. Его статистику можно посмотреть здесь.
Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Γιούρι Λοντίγκιν! / @LontigkinG member of Olympiacos family!#olympiacos #transfer #welcome #YuryLodygin #WelcomeYury pic.twitter.com/it0MaCp2vO— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 27 января 2019 г.