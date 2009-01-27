«Олимпиакос» арендовал Лодыгина у «Зенита» до конца сезона

Вратарь Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Олимпиакосе».

Греческий клуб объявил о трансфере 28-летнего голкипера.

«Зенит» сообщил, что речь идет об аренде до конца сезона-2018/19.

Напомним, что мать Лодыгина – гречанка. Голкипер выступал за молодежную сборную Греции, а также клубы «Ксанти» и «Эордаикос».

Лодыгин выступал за с 2013 года и выиграл с клубом чемпионат и Кубок России, а также дважды Суперкубок страны.

В текущем сезоне РПЛ он на поле не появлялся. Его статистику можно посмотреть здесь.