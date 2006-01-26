Чемпионат Италии. «Милан» сыграл вничью с «Наполи», «Сампдория» разгромила «Удинезе»

В 21-м туре серии А «Милан» сыграл вничью с «Наполи» (0:0), «Ювентус» проведет выездной матч с «Лацио», а «Торино» примет «Интер».
Чемпионат Италии
21-й тур
- Дата проведения
- 26 января, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Голы:
- 1:0 – 9 Локателли, 2:0 – 45, пенальти Эль-Бабакар, 3:0 – 87 Матри.
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Сассуоло –
Консильи, Лирола, Маньяни, Пелузо, Рожерио, Бурабия, Маньянелли (Данкан, 75), Локателли, Берарди, Эль-Бабакар (Матри, 70), Джуричич (Бога, 65).
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Кальяри –
Краньо, Срна (Падоин, 77), Чеппителли, Пизакане, Ликояннис (Фариас, 46), Фараго, Чигарини (Бирса, 64), Барелла, Ионицэ, Паволетти, Жоао Педро.
- Дата проведения
- 26 января, 20.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 1:0 – 33, пенальти Куальярелла, 2:0 – 56, пенальти Куальярелла, 3:0 – 68 Линетти, 4:0 – 78 Габбьядини.
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Сампдория –
Аудеро, Берешиньски, Андерсен, Колли, Мурру (Жуниор Таварес, 77), Прат, Экдаль, Линетти, Сапонара, Дефрель (Габбьядини, 74), Куальярелла (Ковнацки, 85).
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Удинезе –
Муссо, Опоку (Зегелар, 77), Трост-Эконг, Нюйтинк, Ларсен, Бехрами (Пуссетто, 42), Мандрагора, Фофана, Д'Алессандро, де Пауль, Окака Чука (Лазанья, 76).
- Предупреждения:
- Прат (37), Нюйтинк (53), Опоку (55), Аудеро (59), Окака Чука (60), Мандрагора (70).
- Дата проведения
- 26 января, 22.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Доннарумма, Мусаккьо, Родригес, Калабрия, Романьоли, Лукас Пакета (Борини, 69), Бакайоко, Чалханоглу (Лаксальт, 90), Кессиэ, Сусо, Кутроне (Пентек, 71).
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Наполи –
Оспина, Альбиоль, Мариу Руй (Гулям, 72), Малькюи, Кулибали, Фабиан Руис, Зелиньски, Кальехон, Инсинье (Уна, 88), Мертенс (Верди, 80), Милик.
- Предупреждения:
- Кутроне (17), Фабиан Руис (18), Альбиоль (86).
- Удаление:
- Фабиан Руис (90).
- Дата проведения
- 27 января, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 27 января, 17.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 27 января, 17.00, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 27 января, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 27 января, 20.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 27 января, 22.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 28 января, 22.30, «Карло Кастеллани»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.