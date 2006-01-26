Чемпионат Италии. «Милан» сыграл вничью с «Наполи», «Сампдория» разгромила «Удинезе»

В 21-м туре серии А «Милан» сыграл вничью с «Наполи» (0:0), «Ювентус» проведет выездной матч с «Лацио», а «Торино» примет «Интер».

Чемпионат Италии

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

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