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    Чемпионат Италии. «Милан» сыграл вничью с «Наполи», «Сампдория» разгромила «Удинезе»

    Теги Интер Милан Кьево Эмполи Парма Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Фрозиноне Сассуоло СПАЛ Футбол

    В 21-м туре серии А «Милан» сыграл вничью с «Наполи» (0:0), «Ювентус» проведет выездной матч с «Лацио», а «Торино» примет «Интер». 

    Чемпионат Италии

    21-й тур

    Сассуоло – Кальяри 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    26 января, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 9 Локателли, 2:0 – 45, пенальти Эль-Бабакар, 3:0 – 87 Матри.
    СассуолоКонсильи, Лирола, Маньяни, Пелузо, Рожерио, Бурабия, Маньянелли (Данкан, 75), Локателли, Берарди, Эль-Бабакар (Матри, 70), Джуричич (Бога, 65).
    КальяриКраньо, Срна (Падоин, 77), Чеппителли, Пизакане, Ликояннис (Фариас, 46), Фараго, Чигарини (Бирса, 64), Барелла, Ионицэ, Паволетти, Жоао Педро.
    Предупреждения:
    Барелла (14), Пелузо (25).

     

    Сампдория – Удинезе 4:0 (1:0, 3:0)
    Дата проведения
    26 января, 20.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 33, пенальти Куальярелла, 2:0 – 56, пенальти Куальярелла, 3:0 – 68 Линетти, 4:0 – 78 Габбьядини.
    СампдорияАудеро, Берешиньски, Андерсен, Колли, Мурру (Жуниор Таварес, 77), Прат, Экдаль, Линетти, Сапонара, Дефрель (Габбьядини, 74), Куальярелла (Ковнацки, 85).
    УдинезеМуссо, Опоку (Зегелар, 77), Трост-Эконг, Нюйтинк, Ларсен, Бехрами (Пуссетто, 42), Мандрагора, Фофана, Д'Алессандро, де Пауль, Окака Чука (Лазанья, 76).
    Предупреждения:
    Прат (37), Нюйтинк (53), Опоку (55), Аудеро (59), Окака Чука (60), Мандрагора (70).

     

    Милан – Наполи 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    26 января, 22.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    МиланДоннарумма, Мусаккьо, Родригес, Калабрия, Романьоли, Лукас Пакета (Борини, 69), Бакайоко, Чалханоглу (Лаксальт, 90), Кессиэ, Сусо, Кутроне (Пентек, 71).
    НаполиОспина, Альбиоль, Мариу Руй (Гулям, 72), Малькюи, Кулибали, Фабиан Руис, Зелиньски, Кальехон, Инсинье (Уна, 88), Мертенс (Верди, 80), Милик.
    Предупреждения:
    Кутроне (17), Фабиан Руис (18), Альбиоль (86).
    Удаление:
    Фабиан Руис (90).

     

    Кьево – Фиорентина
    Дата проведения
    27 января, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика

     

    Аталанта – Рома
    Дата проведения
    27 января, 17.00, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика

     

    Парма – СПАЛ
    Дата проведения
    27 января, 17.00, «Эннио Тардини»
    превью матча онлайн статистика

     

    Болонья – Фрозиноне
    Дата проведения
    27 января, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика

     

    Торино – Интер
    Дата проведения
    27 января, 20.00, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лацио – Ювентус
    Дата проведения
    27 января, 22.30, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эмполи – Дженоа
    Дата проведения
    28 января, 22.30, «Карло Кастеллани»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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