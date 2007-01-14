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    Александр Кокорин: «Мучают боли в колене, потому что физических нагрузок не хватает»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал посетившим его членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, что испытывает боли в травмированном колене. 

    Сообщается, что правозащитники застали футболиста в спортивной комнате за игрой в пинг-понг.

    «Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает. 

    Можно пригласить врача? Спасибо, я об этом даже не знал. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?

    Как я оцениваю свою спортивную форму? Она ужасная, потому что я уже три месяца не тренировался. Если 8 февраля отпустят, то за три недели тренировок физическую форму смогу привести в норму.

    Футбольный матч в СИЗО? Ко мне организаторы этого матча даже не обращались, эту тему со мной не обсуждали. У меня есть контракт. Вы можете где-то выступать без разрешения своего работодателя? Колено болит.

    Новый год вообще не отмечал, неважно себя чувствовал – горло болело, насморк, казалось даже, что температура была», – сказал Кокорин.

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