Александр Кокорин: «Мучают боли в колене, потому что физических нагрузок не хватает»

Нападающий Александр Кокорин рассказал посетившим его членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, что испытывает боли в травмированном колене.

Сообщается, что правозащитники застали футболиста в спортивной комнате за игрой в пинг-понг.

«Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает.

Можно пригласить врача? Спасибо, я об этом даже не знал. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?

Как я оцениваю свою спортивную форму? Она ужасная, потому что я уже три месяца не тренировался. Если 8 февраля отпустят, то за три недели тренировок физическую форму смогу привести в норму.

Футбольный матч в СИЗО? Ко мне организаторы этого матча даже не обращались, эту тему со мной не обсуждали. У меня есть контракт. Вы можете где-то выступать без разрешения своего работодателя? Колено болит.

Новый год вообще не отмечал, неважно себя чувствовал – горло болело, насморк, казалось даже, что температура была», – сказал Кокорин.