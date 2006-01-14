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    «Зенит» требует у «Челси» 40 млн евро за Паредеса

    Теги Зенит Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Леандро Паредес Футбол

    «Зенит» потребовал от «Челси» увеличить предложение по полузащитнику Леандро Паредесу.

    Ранее сообщалось, что английский клуб предложил за 24-летнего аргентинца 30 миллионов евро. 

    По информации Goal, петербургский клуб рассчитывает выручить за футболиста 40 миллионов.

    В трансфере заинтересован главный тренер «Челси» Маурисио Сарри, который видит в Паредесе замену перешедшему в «Монако» Франсеску Фабрегасу.

    «Зенит» купил Паредеса в 2017 году у «Ромы». В текущем сезоне чемпионата России футболист провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

    Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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