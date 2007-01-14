Драчев назвал состав на этап в Рупольдинге в комментариях в инстаграме: Морозова заменит Васнецову

Глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев в инстаграме рассказал о составе сборной России на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге, который пройдет с 14 по 20 января.

«У мужчин решили дать шанс пробежать этому составу. А у женщин Васнецова отправилась на . На Кубок мира приедет Морозова!» – написал Драчев.

Состав на пятый этап Кубка мира выглядит следующим образом:

Мужчины

Александр Логинов

Матвей Елисеев

Евгений Гараничев

Максим Цветков

Семен Сучилов





Женщины

Ирина Старых

Екатерина Юрлова-Перхт

Евгения Павлова

Лариса Куклина

Маргарита Васильева



Анастасия Морозова