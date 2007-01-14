Драчев назвал состав на этап в Рупольдинге в комментариях в инстаграме: Морозова заменит Васнецову

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в инстаграме рассказал о составе сборной России на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге, который пройдет с 14 по 20 января.
«У мужчин решили дать шанс пробежать этому составу. А у женщин Васнецова отправилась на IBU. На Кубок мира приедет Морозова!» – написал Драчев.
Состав на пятый этап Кубка мира выглядит следующим образом:
Мужчины
Александр Логинов
Матвей Елисеев
Евгений Гараничев
Максим Цветков
Семен Сучилов
Дмитрий Малышко
Женщины
Ирина Старых
Екатерина Юрлова-Перхт
Евгения Павлова
Лариса Куклина
Маргарита Васильева
Светлана Миронова
Анастасия Морозова