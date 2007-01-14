Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Драчев назвал состав на этап в Рупольдинге в комментариях в инстаграме: Морозова заменит Васнецову

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен СБР Владимир Драчев Екатерина Юрлова-Перхт Лариса Куклина (Кузнецова) Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Максим Цветков Ирина Старых Евгения Павлова Светлана Миронова Маргарита Васильева Матвей Елисеев Анастасия Морозова Биатлон

    Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в инстаграме рассказал о составе сборной России на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге, который пройдет с 14 по 20 января. 

    «У мужчин решили дать шанс пробежать этому составу. А у женщин Васнецова отправилась на IBU. На Кубок мира приедет Морозова!» – написал Драчев. 

    Состав на пятый этап Кубка мира выглядит следующим образом: 

    Мужчины 

    Александр Логинов
    Матвей Елисеев
    Евгений Гараничев
    Максим Цветков
    Семен Сучилов
    Дмитрий Малышко

    Женщины

    Ирина Старых
    Екатерина Юрлова-Перхт
    Евгения Павлова
    Лариса Куклина
    Маргарита Васильева
    Светлана Миронова
    Анастасия Морозова

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться