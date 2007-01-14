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    Поль Погба: «Чувствую свободу и наслаждаюсь футболом. При Моуринью было сложно это делать»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Жозе Моуринью премьер-лига Англия Тоттенхэм Поль Погба Футбол

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о работе с тренером команды Оле-Гуннаром Сульшером.

    «Я наслаждаюсь футболом. В системе Моуринью это было сложно делать, учитывая, какую тактику мы использовали. Мне нравится больше атаковать, прессинговать, играть выше.

    Игра в защите – не моя лучшая характеристика, хоть иногда я и могу сделать на это ставку. Там, где я играю сейчас, мы понимаем друг друга с ребятами. Я чувствую, что эта позиция подходит мне больше всего.

    Мне помогает, что сзади есть Матич и Эррера. Я знаю, что Матич там будет, поэтому мы можем высоко прессинговать, а я могу бить и пасовать. Это я и делаю с того момента, как пришел новый тренер. Знаю, что у меня позади есть подстраховка, поэтому чувствую свободу.

    Победа над «Тоттенхэмом» была очень важна. Это большая проверка. Очки были нужны и нам, и им, так что мы очень гордимся.

    Мой голевой пас? Ну да, здорово получилось, но мы над этим работали. Мы знали о слабости «Тоттенхэма», когда они атакуют одним флангом. Нам нужно подняться выше и атаковать другим краем. Рэшфорд здорово прорвался, а я постарался исполнить идеальный пас.

    Топ-4 – это наша цель. Мы хотим продолжить бороться за нее», – сказал Погба.

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