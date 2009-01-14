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    Хавьер Тебас: «Уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси лучший в истории, и я не представляю Ла Лигу без него»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Хавьер Тебас Футбол

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал роль нападающего «Барселоны» Лионеля Мессии для чемпионата Испании.

    «Месси – важная часть Ла Лиги, кроме того, клубы и конкуренция делают турнир очень сильным. Уход Криштиану Роналду не сказался на нашем бренде, по прошествии времени это не сильно повлияло на нас.

    Но я давно говорю, что Месси будет лучшим в истории, и не представляю Ла Лигу без него. Было бы отлично, если бы он остался здесь до конца карьеры, это было бы что-то уникальное и историческое», – сказал Тебас. 

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