Хавьер Тебас: «Уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси лучший в истории, и я не представляю Ла Лигу без него»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал роль нападающего «Барселоны» для чемпионата Испании.

«Месси – важная часть Ла Лиги, кроме того, клубы и конкуренция делают турнир очень сильным. Уход не сказался на нашем бренде, по прошествии времени это не сильно повлияло на нас.

Но я давно говорю, что Месси будет лучшим в истории, и не представляю Ла Лигу без него. Было бы отлично, если бы он остался здесь до конца карьеры, это было бы что-то уникальное и историческое», – сказал Тебас.