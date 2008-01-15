Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей. «Бруклин» нанес поражение проводящему непростой отрезок «Бостону».
57 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Мемфис» Газоля.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 января, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Расселл (34 + 7 передач + 5 потерь), Куруц (19), Аллен (19 + 12 подборов + 4 блок-шота), Харрис (13 + 8 подборов), Грэм (0) – старт; Кэрролл (10 + 14 подборов), Динуидди (8), Дэвис (6 + 7 подборов).
- Дата проведения
- 15 января, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Харден (57 + 9 подборов + 5 потерь), Хауз (15), Риверс (11 + 6 передач), Такер (5), Нене (2) – старт; Грин (14), Кларк (8), Эннис (0), Хартенштайн (0), Крисс (0).
- Дата проведения
- 15 января, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Олдридж (28 + 10 подборов), Уайт (18 + 7 передач), Дерозан (14 + 6 потерь), Форбс (7), Пау Газоль (2) – старт; Миллс (14), Бертанс (8), Пелтль (2), Пондекстер (0), Каннингем (0), Юбэнкс (0).
- Шарлотт
- Уокер (33), Лэмб (19 + 7 подборов), Марв. Уильямс (11), Бийомбо (9), Батюм (7) – старт; Паркер (8), Бриджес (8), Эрнангомес (8), Кидд-Гилкрист (3 + 7 подборов), Монк (2), Грэм (0).
- Дата проведения
- 15 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Митчелл (28), Гобер (18 + 25 подборов), Инглс (13 + 8 передач), Фэйворс (10 + 8 подборов), О'Нил (0) – старт; Корвер (19), Аллен (8), Краудер (2), Ньянг (2).
- Дата проведения
- 15 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Хилд (19 + 7 подборов), Фокс (16 + 9 передач), Коули-Стайн (12 + 8 подборов), Шамперт (6), Бьелица (4) – старт; Богданович (18 + 5 потерь), Бэгли (13 + 11 подборов), Джайлз (12), Джексон (9), Феррелл (6).
- Дата проведения
- 15 января, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Галлинари (25 + 6 передач), Харрис (21), Брэдли (9), Гортат (7), Гилджес-Александер (0) – старт; Харрелл (26 + 10 подборов), Уильямс (18), Уоллес (5), Беверли (3 + 11 подборов + 7 передач), Скотт (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.