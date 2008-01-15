Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли шесть матчей. «Бруклин» нанес поражение проводящему непростой отрезок .

57 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Мемфис» Газоля.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.