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    НБА. 57 очков Хардена помогли «Хьюстону» победить «Мемфис», «Бруклин» выиграл у «Бостона» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Шарлотт Детройт Хьюстон Клипперс Мемфис Бруклин Новый Орлеан Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Юта Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей. «Бруклин» нанес поражение проводящему непростой отрезок «Бостону».

    57 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Мемфис» Газоля.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бруклин – Бостон 109:102 (27:25, 19:20, 44:21, 19:36)
    Дата проведения
    15 января, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика
    Бруклин
    Расселл (34 + 7 передач + 5 потерь), Куруц (19), Аллен (19 + 12 подборов + 4 блок-шота), Харрис (13 + 8 подборов), Грэм (0) – старт; Кэрролл (10 + 14 подборов), Динуидди (8), Дэвис (6 + 7 подборов).
    Бостон
    Тейтум (34), Браун (22), М-с Моррис (8), Хорфорд (8), Розир (7) – старт; Уонамейкер (13), Тайс (5), Хэйворд (3), Ябуселе (2), Оджелей (0), Уильямс (0).

    Хьюстон – Мемфис 112:94 (24:29, 30:19, 33:22, 25:24)
    Дата проведения
    15 января, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Статистика
    Хьюстон
    Харден (57 + 9 подборов + 5 потерь), Хауз (15), Риверс (11 + 6 передач), Такер (5), Нене (2) – старт; Грин (14), Кларк (8), Эннис (0), Хартенштайн (0), Крисс (0).
    Мемфис
    Конли (14 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Темпл (14), Джексон (12), Картер (8), Марк Газоль (5 + 7 подборов + 7 потерь) – старт; Каспи (12), Мэк (10 + 7 передач), Грин (9), Рэбб (5), Ватанабе (2), Ноа (2 + 7 подборов), Холидэй (1).

    Сан-Антонио – Шарлотт 93:108 (24:28, 19:21, 29:27, 21:32)
    Дата проведения
    15 января, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сан-Антонио
    Олдридж (28 + 10 подборов), Уайт (18 + 7 передач), Дерозан (14 + 6 потерь), Форбс (7), Пау Газоль (2) – старт; Миллс (14), Бертанс (8), Пелтль (2), Пондекстер (0), Каннингем (0), Юбэнкс (0).
    Шарлотт
    Уокер (33), Лэмб (19 + 7 подборов), Марв. Уильямс (11), Бийомбо (9), Батюм (7) – старт; Паркер (8), Бриджес (8), Эрнангомес (8), Кидд-Гилкрист (3 + 7 подборов), Монк (2), Грэм (0).

    Юта – Детройт 100:94 (27:31, 26:28, 22:15, 25:20)
    Дата проведения
    15 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Юта
    Митчелл (28), Гобер (18 + 25 подборов), Инглс (13 + 8 передач), Фэйворс (10 + 8 подборов), О'Нил (0) – старт; Корвер (19), Аллен (8), Краудер (2), Ньянг (2).
    Детройт
    Гриффин (19), Драммонд (15 + 13 подборов), Буллок (13), Джексон (11), Браун (5) – старт; Кеннард (10), Смит (8), Гэллоуэй (5), Луэр (5), Джонсон (3), Томас (0).

    Сакраменто – Портленд 115:107 (24:27, 30:17, 29:31, 32:32)
    Дата проведения
    15 января, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сакраменто
    Хилд (19 + 7 подборов), Фокс (16 + 9 передач), Коули-Стайн (12 + 8 подборов), Шамперт (6), Бьелица (4) – старт; Богданович (18 + 5 потерь), Бэгли (13 + 11 подборов), Джайлз (12), Джексон (9), Феррелл (6).
    Портленд
    Лиллард (35 + 6 потерь), Лэйман (13), Амину (13 + 11 подборов), Макколлум (6), Нуркич (6 + 11 подборов) – старт; Тернер (14), Ленард (11 + 7 подборов), Сет Карри (5), Стаускас (2), Коллинз (2).

    Клипперс – Новый Орлеан 117:121 (36:32, 27:34, 25:28, 29:27)
    Дата проведения
    15 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Клипперс
    Галлинари (25 + 6 передач), Харрис (21), Брэдли (9), Гортат (7), Гилджес-Александер (0) – старт; Харрелл (26 + 10 подборов), Уильямс (18), Уоллес (5), Беверли (3 + 11 подборов + 7 передач), Скотт (3).
    Новый Орлеан
    Дэвис (46 + 16 подборов), Рэндл (27), Холидэй (19 + 8 передач), Пэйтон (11), Мур (3) – старт; Миллер (6 + 4 блок-шота), Окафор (6), Джексон (3), Миротич (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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