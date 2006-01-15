«Ман Сити» разнес «Вулверхэмптон» – 3:0. Отставание от «Ливерпуля» – 4 очка

В заключительном матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» крупно победил «Вулверхэмптон» (3:0) и набрал 53 очка. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 4 балла, отрыв от идущего третьим «Тоттенхэма» – 5.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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