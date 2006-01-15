«Ман Сити» разнес «Вулверхэмптон» – 3:0. Отставание от «Ливерпуля» – 4 очка

В заключительном матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» крупно победил «Вулверхэмптон» (3:0) и набрал 53 очка. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 4 балла, отрыв от идущего третьим «Тоттенхэма» – 5.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 14 января, 23.00, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 10 Габриэл Жезус, 2:0 – 39, пенальти Габриэл Жезус, 3:0 – 78, автогол Коуди.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Стоунз, Данило, Уокер, Лапорт, Сильва (де Брюйне, 62), Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Сане (Гюндоган, 74), Габриэл Жезус (Агуэро, 76).
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Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Моутинью (Гиббс-Уайт, 72), Дендонкер, Диогу Жота (Саисс, 59), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес (Траоре, 46).
- Предупреждение:
- Фернандиньо (14).
- Удаление:
- Боли (19).