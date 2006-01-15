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    «Ман Сити» разнес «Вулверхэмптон» – 3:0. Отставание от «Ливерпуля» – 4 очка

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Вулверхэмптон Футбол

    В заключительном матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» крупно победил «Вулверхэмптон» (3:0) и набрал 53 очка. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 4 балла, отрыв от идущего третьим «Тоттенхэма» – 5.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Манчестер Сити – Вулверхэмптон 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    14 января, 23.00, «Этихад Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 10 Габриэл Жезус, 2:0 – 39, пенальти Габриэл Жезус, 3:0 – 78, автогол Коуди.
    Манчестер СитиЭдерсон, Стоунз, Данило, Уокер, Лапорт, Сильва (де Брюйне, 62), Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Сане (Гюндоган, 74), Габриэл Жезус (Агуэро, 76).
    ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Моутинью (Гиббс-Уайт, 72), Дендонкер, Диогу Жота (Саисс, 59), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес (Траоре, 46).
    Предупреждение:
    Фернандиньо (14).
    Удаление:
    Боли (19).

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