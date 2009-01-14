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    Пеп Гвардиола: «Тяжело бороться с «Реалом» и «Барселоной» на рынке. Наша платежная ведомость – девятая или десятая в Европе»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что непросто превзойти «Реал» и «Барселону» в вопросе подписания новых игроков.

    «Если ты один претендуешь на футболиста, то заключить сделку легко.

    Но когда его хотят сразу несколько клубов, это намного тяжелее, особенно это касается конкуренции с «Реалом» или «Барселоной».

    Обычно этим командам проигрываешь [на трансферном рынке]. Нужно быть быстрее и эффективнее.

    Наша платежная ведомость для игроков – восьмая, девятая или десятая в Европе. То есть в 8-9 клубах зарплаты выше, чем в «Ман Сити». Мы стараемся быть стабильными во всем», – сказал Гвардиола.

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