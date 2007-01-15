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    Касаткина меньше чем за час проиграла 145-й ракетке мира и начала сезон с 3 поражений

    Теги Australian Open WTA Тимеа Бачински Дарья Касаткина Теннис

    Десятая ракетка мира Дарья Касаткина в первом круге Australian Open уступившая №145 WTA Тимеа Бачински 3:6, 0:6, проиграла четвертый матч подряд и третий из трех, проведенных в этом сезоне, а также стала первой теннисисткой десятки, покинувшей нынешний турнир.

    21-летняя Касаткина в 2018-м сыграла в трех финалах и выигравшая один («ВТБ Кубок Кремля») и тогда проиграла три из четырех первых матчей сезона.

    29-летняя Бачински, экс-девятая ракетка мира, из-за травмы пропустила вторую половину сезона-2017, но в конце прошлого набрала форму, выиграла турнир ITF и из девяти своих последних матчей уровня WTA выиграла шесть, из-за пределов топ-300 вернувшись в топ-150.

    Касаткиной в ближайшие два месяца предстоит защита трети ее рейтинговых очков – более 1 100 из 3415.

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