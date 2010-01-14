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    ЦСКА закрыл гостевой сектор на выездных матчах до конца сезона

    Теги ЦСКА болельщики КХЛ Хоккей

    ЦСКА объявил о закрытии гостевого сектора на оставшихся в текущем сезоне матчах регулярного чемпионата КХЛ.

    «Информируем вас, что в связи с продолжающимися нарушениями правил поведения в спортсооружении на выездных матчах ЦСКА, которые влекут за собой наложение дисциплинарных санкций на клуб, централизованный гостевой сектор болельщиков ЦСКА до окончания регулярного чемпионата КХЛ организовываться не будет.

    Просим вас с пониманием отнестись к данному решению», – говорится в сообщении клуба.

    Ранее армейцы также закрывали гостевой сектор.

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