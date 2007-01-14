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    Чемпионат мира. Россия встречается с Германией

    Теги сборная России чемпионат мира сборная Германии сборная Франции результаты сборная Сербии сборная Южной Кореи сборная Бразилии Гандбол

    Сегодня мужская сборная России по гандболу играет с командой Германии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира.

    Чемпионат мира

    Мужчины

    Берлин, Германия

    Групповой этап

    Группа A

    3-й тур

    Сербия – Бразилия – 22:24 (11:14)

    Россия – Германия – 12:15 (10:12, второй тайм)

    Франция – Корея – 22.30

    Положение в группе: Германия – 4 очка (2 игры), Франция – 4 (2), Россия – 3 (2), Бразилия – 2 (3), Сербия – 1 (3), Корея – 0 (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап выходит по три команды из каждой группы.

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