Чемпионат мира. Россия встречается с Германией

Сегодня мужская сборная России по гандболу играет с командой Германии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира.
Чемпионат мира
Мужчины
Берлин, Германия
Групповой этап
Группа A
3-й тур
Сербия – Бразилия – 22:24 (11:14)
Россия – Германия – 12:15 (10:12, второй тайм)
Франция – Корея – 22.30
Положение в группе: Германия – 4 очка (2 игры), Франция – 4 (2), Россия – 3 (2), Бразилия – 2 (3), Сербия – 1 (3), Корея – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап выходит по три команды из каждой группы.