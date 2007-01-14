Чемпионат мира. Россия встречается с Германией

Сегодня мужская сборная России по гандболу играет с командой Германии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Чемпионат мира

Мужчины

Берлин, Германия

Групповой этап

Группа A

3-й тур

Сербия – Бразилия – 22:24 (11:14)

Россия – Германия – 12:15 (10:12, второй тайм)

Франция – Корея – 22.30

Положение в группе: Германия – 4 очка (2 игры), Франция – 4 (2), Россия – 3 (2), Бразилия – 2 (3), Сербия – 1 (3), Корея – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап выходит по три команды из каждой группы.