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    Перес пригрозил уходом из Федерации футбола Испании. Он недоволен работой VAR в матчах «Реала»

    Теги Реал Мадрид Бетис Реал Сосьедад Ла Лига Флорентино Перес Федерация футбола Испании видеоповторы Футбол

    Президент «Реала» Флорентино Перес может выйти из совета директоров испанской федерации футбола.

    Руководитель мадридского клуба недоволен решениями, принятыми при помощи VAR в матчах «Реала» с «Реал Сосьедадом» и «Бетисом».

    В матче 18-го тура «Реал» – «Реал Сосьедад» (0:2) главный арбитр встречи не назначил пенальти и не воспользовался возможностью изучения видеоповторов момента со столкновением полузащитника «Реала» Винисиуса с вратарем Рульи в штрафной «Сосьедада».

    Во встрече «Бетис» – «Реал» (1:2) судья засчитал гол хозяев после использования VAR, однако, как показывают видеоповторы, возможно, один из игроков «Бетиса» находился в офсайде и гол был забит с нарушением. 

    Перес вошел в совет директоров Королевской испанской федерации футбола 19 декабря. 

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