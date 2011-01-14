Перес пригрозил уходом из Федерации футбола Испании. Он недоволен работой VAR в матчах «Реала»

Президент «Реала» может выйти из совета директоров испанской федерации футбола.

Руководитель мадридского клуба недоволен решениями, принятыми при помощи VAR в матчах «Реала» с и «Бетисом».

В матче 18-го тура «Реал» – «Реал Сосьедад» (0:2) главный арбитр встречи не назначил пенальти и не воспользовался возможностью изучения видеоповторов момента со столкновением полузащитника «Реала» Винисиуса с вратарем Рульи в штрафной «Сосьедада».

Во встрече «Бетис» – «Реал» (1:2) судья засчитал гол хозяев после использования VAR, однако, как показывают видеоповторы, возможно, один из игроков находился в офсайде и гол был забит с нарушением.

Перес вошел в совет директоров Королевской испанской федерации футбола 19 декабря.