Олег Кононов: «Глушаков выходил в стартовом составе, потому что выиграл конкуренцию. У меня все просто»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался по поводу своего отношения к полузащитнику Денису Глушакову и влиянию болельщиков на происходящее в клубе.

«Я никому не могу гарантировать место в стартовом составе. Тем более Глушакову, потому что эта позиция достаточно сложная. Он играет в центральной зоне, большая конкуренция на этой позиции.

Он начал сейчас играть, потому что выиграл конкуренцию у тех, кто сейчас в «Спартаке». Для меня это самое главное: у игроков есть соперничество между собой. Любой игрок, который будет работать и отдаваться на поле, достоин места в составе.

Что касается трибун… Сложный вопрос. Но болельщики должны понимать, что главный тренер берет на себя результат. И оно ответственен за игрока и команду. Не трибуны ставят стартовый состав.

Я привык брать на себя ответственность. То же самое у меня получилось с Денисом в сложный период. Я не знаю, что будет дальше. Будет соответствовать поставленным требованиям – будет играть, будет капитаном. Не будет соответствовать – не будет. У меня все просто и достаточно жестко», – сказал Кононов в интервью Илье Казакову в его программе «Foot’больные люди».