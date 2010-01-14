Юрлова не выступит на этапах Кубка мира в США и Канаде

Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о формировании состава на североамериканские этапы Кубка мира.

С 4 по 10 февраля этап пройдет в канадском Кэнморе, с 11 по 17 февраля – в американском Солт-Лейк-Сити.

– Насколько оптимальной вы считаете команду, которую в итоге привезли в Оберхоф?



– Я бы сказал, что на данный момент это объективно наш лучший состав, разве что два человека могут его в ближайшем будущем разбавить. Наталья Гербулова очень хорошо пробежала на «Ижевской винтовке», да и на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе в спринтерской гонке уже было видно, что она в хорошей форме.

Настя Морозова показала очень хороший ход для уровня наших женщин и на Кубке IBU, и на этапе Кубка мира в Нове-Место. Ее нужно обязательно пробовать. Но это будет зависеть от состояния спортсменок.

Говорю это потому, что в ходе первых стартов у нас переболела почти вся женская команда. Из всего состава простудные проблемы не коснулись только Риты Васильевой. Света Миронова заболела сразу после «Ижевской винтовки» и даже в Оберхофе перед гонками жаловалась, что чувствует себя не лучшим образом.

– Основной состав команды в этом году пропустит американские этапы Кубка мира?



– У нас, к сожалению, не так много спортсменов имеют американские визы, и это на самом деле большая сложность. С одной стороны, мы вынуждены отправить на февральские этапы тех, у кого визы есть, но понимаем при этом, что все спортсмены могут по-разному перенести акклиматизацию. По своему опыту могу сказать, что «обратная» акклиматизация дается достаточно тяжело почти всем.

Но лидеров, тем не менее, мы постараемся сберечь. Могу сказать точно, что Катя Юрлова в США не поедет. Некоторые другие спортсменки, напротив, сами хотели бы поехать на американские этапы – получить новый для себя опыт. Так далеко из них еще никто не летал. Интересно же понять, как себя в тех или иных условиях поведет организм», – сказал Норицын.

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