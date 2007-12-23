Загитова и Медведева без медалей ЧР, Логинов – 2-й в пасьюте, 1-я победа Сульшера в «МЮ», Ковальчук вернулся с дублем и другие новости утра

1. Фигуристка Анна Щербакова выиграла чемпионат России, Александра Трусова завоевала серебро, Алена Косторная – бронзу. Алина Загитова и Евгения Медведева остались без медалей: Загитова – 5-я, Медведева – только 7-я. При этом ни один из призеров чемпионата России среди женщин не поедет на чемпионат Европы-2019. Дело в возрасте.

2. Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии. Выиграл норвежец Йоханнес Бо, Мартен Фуркад – 5-й.

Лучший результат в женском пасьюте – 25-е место Екатерины Юрловой-Перхт. Золото тоже норвежское: первой финишировала Марте Ульсбю-Ройселанн. Серебро у итальянки Доротеи Вирер, бронза – у шведки Ханны Оберг.

3. «Манчестер Юнайтед» под руководством Оле-Гуннара Сульшера стартовал с победы: отгрузили 5 штук «Кардиффу». «Манчестер Сити» сенсационно проиграл дома «Кристал Пэлас», «Челси» уступил «Лестеру», проиграв на «Стэмфорд Бридж» в АПЛ впервые с апреля, «Арсенал» победил «Бернли». Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль, забил 12-й гол в сезоне и обогнал Салаха в гонке бомбардиров. Все результаты АПЛ – здесь.

4. «Реал» третий год подряд выиграл клубный чемпионат мира. У Мадрида теперь 4 трофея, у «Барсы» – 3.

5. СКА проиграл ЦСКА на футбольной «Газпром Арене». Посмотреть на это пришли 67 770 зрителей. Другие результаты игрового дня КХЛ – здесь.

6. В 17-м туре Ла Лиги «Барселона» выиграла у «Сельты» (Месси забил 15-й мяч в чемпионате и стал еще более великим), «Атлетико» дожал «Эспаньол».

7. В НХЛ вернувшийся в строй после травмы Илья Ковальчук отгрузил дубль «Сан-Хосе», включая победный гол в овертайме.

Также решающие шайбы в своих матчах забросили еще три россиянина – Артемий Панарин огорчил «Филадельфию», Евгений Дадонов – «Детройт», а Александр Радулов – «Миннесоту». Все результаты дня – здесь.

8. «Ювентус» победил «Рому» и набрал 49 очков. Туринцы выиграли 16 матчей из 17 на старте сезона в Италии, это рекорд серии А. «Милан» не смог забить в 3-м матче чемпионата подряд и проиграл дома «Фиорентине». «Интер» сыграл вничью с «Кьево». Все результаты чемпионата Италии – тут.

9. В НБА «Хьюстон» выиграл техасское дерби у «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» продлил серию поражений «Далласа» и другие результаты.

10. «Бавария» разгромила «Айнтрахт» в последнем матче перед зимним перерывом. «Боруссия» из Дортмунда уходит на перерыв лидером бундеслиги, мюнхенцы отстают на 6 очков.

11. «Спартак» зимой могут покинуть Самедов, Боккетти, Еременко, Жано, Попов и Тимофеев. Ничего себе.

12. Боец UFC Майкл Кьеза собирается отсудить у Конора Макгрегора 50 миллионов долларов за нападение на автобус.

Цитаты дня.

«Что же это было?! Загитова уже не могла больше собираться. Что-то разладилось, но они живые, не машины». Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алины Загитовой.

«Видел, как норвежцы перед стартом брызгали себе противоастматические препараты. У нас не должно быть двойных стандартов». Сергей Чепиков негодует.

«Три удара в створ – и три гола. Таков футбол». Аналитика провала от Пепа Гвардиолы.