«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в первом матче при Сульшере

В 18-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» (5:1). Таким образом, манкунианцы выиграли первый матч под руководством нового тренера Оле-Гуннара Сульшера, который возглавил клуб после отставки Жозе Моуринью.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 22 декабря, 20.30, «Кардифф Сити Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 3 Рэшфорд, 0:2 – 29 Эррера, 1:2 – 38, пенальти Камараса, 1:3 – 41 Марсьяль, 1:4 – 57, пенальти Лингард, 1:5 – 90 Лингард.
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Кардифф –
Этеридж, Манга, Моррисон, Бамба, Каннингем, Гуннарссон (Роллс, 83), Хойлетт (Харрис, 74), Камараса, Артер (Зохоре, 61), Мерфи, Патерсон.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Эррера, Матич (Феллайни, 87), Погба, Лингард, Рэшфорд (Фред, 79), Марсьяль (Перейра, 87).
- Предупреждения:
- Шоу (35), Гуннарссон (58), Каннингем (79).