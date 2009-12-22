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    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в первом матче при Сульшере

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кардифф Сити Футбол

    В 18-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» (5:1). Таким образом, манкунианцы выиграли первый матч под руководством нового тренера Оле-Гуннара Сульшера, который возглавил клуб после отставки Жозе Моуринью.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Кардифф – Манчестер Юнайтед 1:5 (1:3, 0:2)
    Дата проведения
    22 декабря, 20.30, «Кардифф Сити Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 3 Рэшфорд, 0:2 – 29 Эррера, 1:2 – 38, пенальти Камараса, 1:3 – 41 Марсьяль, 1:4 – 57, пенальти Лингард, 1:5 – 90 Лингард.
    КардиффЭтеридж, Манга, Моррисон, Бамба, Каннингем, Гуннарссон (Роллс, 83), Хойлетт (Харрис, 74), Камараса, Артер (Зохоре, 61), Мерфи, Патерсон.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Эррера, Матич (Феллайни, 87), Погба, Лингард, Рэшфорд (Фред, 79), Марсьяль (Перейра, 87).
    Предупреждения:
    Шоу (35), Гуннарссон (58), Каннингем (79).

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