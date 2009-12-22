«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в первом матче при Сульшере

В 18-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» (5:1). Таким образом, манкунианцы выиграли первый матч под руководством нового тренера Оле-Гуннара Сульшера, который возглавил клуб после отставки Жозе Моуринью.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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