НХЛ. Кучеров набрал 5 очков в матче с «Эдмонтоном» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров

Форвард Никита Кучеров набрал 5 (1+4) очков в матче с «Эдмонтоном» (6:3).

В его активе 16-я шайба в сезоне, а также 4 голевые передачи на Стивена Стэмкоса и Тайлера Джонсона, сделавших в игре дубли.

Текущая результативная серия Кучерова составляет 8 матчей, всего на его счету стало 57 (16+41) очков в 37 матчах.

В этом матче российский нападающий провел на льду 19 минут 29 секунд (2:39 – в большинстве, полезность «+3») и отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом. Статистика потерь и перехватов – 1:2.

В гонке бомбардиров Кучеров вышел на 2-е место, опередив Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (56 очков). Лидирует еще один представитель «Эвеланш» Микко Рантанен с 59 очками.