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    Боец хочет отсудить у Конора 50 миллионов долларов за нападение на автобус

    Теги UFC Майкл Кьеза Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Боец UFC Майкл Кьеза собирается отсудить у Конора Макгрегора гонорар за UFC 229.

    Майкл пострадал в нападении на автобус с Хабибом в апреле 2018-го. Боец считает, что оно было спланировано для продвижения боя Хабиба и Конора. Также он утверждает, что мог выйти на замену Максу Холлоуэю и драться с Хабибом за титул, но из-за порезов лица не смог выступить.

    По информации TMZ, Майкл подал иск, где обращается к так называемому «Закону Сына Сэма», который запрещает любую прибыль от преступной деятельности. Боец настаивает, что 50 миллионов долларов Конора получены преступным путем и требует выплатить сумму себе.

    Конор разнес автобус, в котором ехал Хабиб. Просто ад

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