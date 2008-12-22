Боец хочет отсудить у Конора 50 миллионов долларов за нападение на автобус

Боец UFC Майкл Кьеза собирается отсудить у Конора Макгрегора гонорар за UFC 229.



Майкл пострадал в нападении на автобус с Хабибом в апреле 2018-го. Боец считает, что оно было спланировано для продвижения боя Хабиба и Конора. Также он утверждает, что мог выйти на замену Максу Холлоуэю и драться с Хабибом за титул, но из-за порезов лица не смог выступить.



По информации TMZ, Майкл подал иск, где обращается к так называемому «Закону Сына Сэма», который запрещает любую прибыль от преступной деятельности. Боец настаивает, что 50 миллионов долларов Конора получены преступным путем и требует выплатить сумму себе.



Конор разнес автобус, в котором ехал Хабиб. Просто ад



