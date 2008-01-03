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    Чемпионат Испании. «Вильярреал» примет «Реал»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте Ла Лига результаты Алавес Вальядолид Райо Вальекано Эйбар Жирона Уэска Леганес Футбол

    17-й тур примеры закрывается перенесенным матчем «Вильярреал» – «Реал».

    Чемпионат Испании

    17-й тур

    Вильярреал – Реал Мадрид
    Дата проведения
    3 января, 23.30, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика

     

    Валенсия – Уэска 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    23 декабря, 14.00, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 25 Парехо, 1:1 – 72, пенальти Эрнандес, 2:1 – 90 Пиччини.
    ВаленсияНето, Пиччини, Гарай, Диакаби, Гайя, Васс (Батшуайи, 75), Парехо, Солер, Черышев, Санти Мина (Ферран Торрес, 71), Родриго.
    УэскаСантамария, Мирамон, Инсуа, Эчейта, Акапо, Мусто (Састре, 87), Гомес, Ривера (Камачо, 89), Мелеро (Лонго, 67), Феррейро, Эрнандес.
    Предупреждения:
    Санти Мина (31), Черышев (34), Гарай (49), Инсуа (54), Родриго (63), Лонго (82), Ривера (84), Гайя (84), Солер (87), Эчейта (90), Пиччини (90).

     

    Леганес – Севилья 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    23 декабря, 18.15, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 5 Микель Весга, 1:1 – 90 Бен-Йеддер.
    ЛеганесКуэльяр, Ньом (Тарин, 49), Бустинса, Омеруо, Сиовас, Сильва, Оскар Родригес, Перес, Микель Весга, Каррильо (Эль-Жар, 79), Эн-Несири.
    СевильяВацлик, Меркадо (Ньяньон, 62), Каррису, Гомес, Навас (Промес, 46), Меса, Амаду, Васкес, Эскудеро, Андре Силва (Нолито, 76), Бен-Йеддер.
    Предупреждения:
    Ньом (17), Бен-Йеддер (44), Меркадо (45), Перес (59), Андре Силва (67), Сильва (70).
    Удаление:
    Васкес (45).

     

    Райо Вальекано – Леванте 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    23 декабря, 20.30, «Кампо де Вальекас»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 23, автогол Тоньо, 1:1 – 60 Рочина, 2:1 – 67 де Томас.
    Райо ВальеканоДимитриевски, Веласкес, Ба, Амат, Адвинкула, Комесанья, Имбула, Морено, Эмбарба (Трехо, 70), де Томас (Алегрия, 90), Гарсия (Посо, 43).
    ЛевантеОласабаль, Коке (Боатенг, 88), Постиго, Робер, Тоньо, Рочина, Кампанья, Барди (Саймон, 78), Моралес, Майораль, Марти (Двамена, 78).
    Предупреждения:
    Постиго (58), Рочина (80), Имбула (90), Димитриевски (90).

     

    Бетис – Эйбар 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    22 декабря, 15.00, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 21 Санабрия, 1:1 – 72, пенальти Орельяна.
    БетисЛопес, Манди, Бартра, Сидней (Феддаль, 17), Герреро (Барраган, 87), Вильям Карвалью, Ло Чельсо, Тельо, Каналес, Санчес (Морон, 83), Санабрия.
    ЭйбарРиесго, Пенья, Рамис (Паулу Оливейра, 72), Арбилья, Хосе Анхель, Орельяна (Де Бласис, 89), Эскаланте (Диоп, 49), Жордан, Кукурелья, Кике, Энрик.
    Предупреждения:
    Эскаланте (33), Рамис (42), Ло Чельсо (57), Феддаль (71), Жордан (87), Паулу Оливейра (88).

     

    Атлетико – Эспаньол 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    22 декабря, 18.15, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 56, пенальти Гризманн.
    АтлетикоОблак, Арьяс, Савич, Годин, Сауль, Корреа (Монтеро, 72), Парти (Желсон Мартинш, 77), Родри Эрнандес, Коке, Калинич (Витоло, 65), Гризманн.
    ЭспаньолЛопес, Росалес, Давид Лопес, Налдо (Мелендо, 72), Вила (Педроса, 82), Дуарте, Баптистао, Дардер, Гранеро, Гарсия (Пьятти, 70), Иглесиас.
    Предупреждения:
    Годин (85), Гранеро (88).

     

    Барселона – Сельта 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    22 декабря, 20.30, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 10 Дембеле, 2:0 – 45 Месси.
    Барселонатер Стеген, Нелсон Семеду, Пике, Лангле, Альба, Видаль (Артур, 63), Бускетс (Аленья, 86), Ракитич, Месси, Суарес, Дембеле (Коутиньо, 68).
    СельтаБланко, Мальо, Араухо, Костас, Мазань, Браис Мендес, Йокушлу (Лоботка, 46), Хосабед, Буфаль (Систо, 76), Аспас (Бельтран, 52), Макси Гомес.
    Предупреждение:
    Аспас (45).

     

    Атлетик – Вальядолид 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    22 декабря, 22.45, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 45, пенальти Адурис, 1:1 – 90 Плано.
    АтлетикЯго Эррерин, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Беньят (Сан Хосе, 76), Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Гурусета, 85), Муниаин (Кордоба, 67), Адурис.
    ВальядолидМасип, Мойяно (Фернандес, 74), Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Кеко (Антоньито, 75), Мичел, Алькарас, Плано, Унал, Суарес (Верде, 60).
    Предупреждения:
    Дани Гарсия (24), Мичел (32), Кеко (44), Йерай Альварес (61), Рауль Гарсия (78).

     

    Жирона – Хетафе 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    21 декабря, 21.30, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 61 Анхель, 1:1 – 85 Эспиноса.
    ЖиронаБуну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Порро (Фернандес, 72), Понс, Алеиш Гарсия (Лосано, 72), Гранель, Порту, Гарсия, Стуани.
    ХетафеСория, Суарес, Даконам (Бруно Гонсалес, 53), Кабрера, Антунеш, Фулькье, Арамбарри (Ибаньес, 90), Максимович, Мата, Анхель (Фламини, 83), Молина.
    Предупреждения:
    Фулькье (36), Гранель (86), Фламини (90).

     

    Реал Сосьедад – Алавес 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    21 декабря, 23.00, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 11 Кальери.
    Реал СосьедадМойя, Элустондо, Льоренте, Морено, Тео (Баутиста, 90), Янузай, Ильярраменди (Мерино, 72), Сурутуса, Ойарсабаль, Виллиан Жозе, Хуанми (Барренечеа, 85).
    АлавесПачеко, Химо Наварро (Агиррегабириа, 82), Лагуардиа, Марипан, Дуарте, Собрино (Ману Гарсия, 74), Вакасо, Пина, Хони Родригес, Кальери, Бастон (Ибаи Гомес, 66).
    Предупреждения:
    Пина (22), Сурутуса (25), Вакасо (34), Дуарте (76), Мерино (90), Марипан (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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