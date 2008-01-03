Чемпионат Испании. «Вильярреал» примет «Реал»

17-й тур примеры закрывается перенесенным матчем «Вильярреал» – «Реал».
Чемпионат Испании
17-й тур
- Дата проведения
- 3 января, 23.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 23 декабря, 14.00, «Месталья»
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Валенсия –
Нето, Пиччини, Гарай, Диакаби, Гайя, Васс (Батшуайи, 75), Парехо, Солер, Черышев, Санти Мина (Ферран Торрес, 71), Родриго.
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Уэска –
Сантамария, Мирамон, Инсуа, Эчейта, Акапо, Мусто (Састре, 87), Гомес, Ривера (Камачо, 89), Мелеро (Лонго, 67), Феррейро, Эрнандес.
- Дата проведения
- 23 декабря, 18.15, «Бутарке»
- Голы:
- 1:0 – 5 Микель Весга, 1:1 – 90 Бен-Йеддер.
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Леганес –
Куэльяр, Ньом (Тарин, 49), Бустинса, Омеруо, Сиовас, Сильва, Оскар Родригес, Перес, Микель Весга, Каррильо (Эль-Жар, 79), Эн-Несири.
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Севилья –
Вацлик, Меркадо (Ньяньон, 62), Каррису, Гомес, Навас (Промес, 46), Меса, Амаду, Васкес, Эскудеро, Андре Силва (Нолито, 76), Бен-Йеддер.
- Предупреждения:
- Ньом (17), Бен-Йеддер (44), Меркадо (45), Перес (59), Андре Силва (67), Сильва (70).
- Удаление:
- Васкес (45).
- Дата проведения
- 23 декабря, 20.30, «Кампо де Вальекас»
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Веласкес, Ба, Амат, Адвинкула, Комесанья, Имбула, Морено, Эмбарба (Трехо, 70), де Томас (Алегрия, 90), Гарсия (Посо, 43).
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Леванте –
Оласабаль, Коке (Боатенг, 88), Постиго, Робер, Тоньо, Рочина, Кампанья, Барди (Саймон, 78), Моралес, Майораль, Марти (Двамена, 78).
- Предупреждения:
- Постиго (58), Рочина (80), Имбула (90), Димитриевски (90).
- Дата проведения
- 22 декабря, 15.00, «Бенито Вильямарин»
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Бетис –
Лопес, Манди, Бартра, Сидней (Феддаль, 17), Герреро (Барраган, 87), Вильям Карвалью, Ло Чельсо, Тельо, Каналес, Санчес (Морон, 83), Санабрия.
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Эйбар –
Риесго, Пенья, Рамис (Паулу Оливейра, 72), Арбилья, Хосе Анхель, Орельяна (Де Бласис, 89), Эскаланте (Диоп, 49), Жордан, Кукурелья, Кике, Энрик.
- Дата проведения
- 22 декабря, 18.15, «Ванда Метрополитано»
- Гол:
- 1:0 – 56, пенальти Гризманн.
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Атлетико –
Облак, Арьяс, Савич, Годин, Сауль, Корреа (Монтеро, 72), Парти (Желсон Мартинш, 77), Родри Эрнандес, Коке, Калинич (Витоло, 65), Гризманн.
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Эспаньол –
Лопес, Росалес, Давид Лопес, Налдо (Мелендо, 72), Вила (Педроса, 82), Дуарте, Баптистао, Дардер, Гранеро, Гарсия (Пьятти, 70), Иглесиас.
- Дата проведения
- 22 декабря, 20.30, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Нелсон Семеду, Пике, Лангле, Альба, Видаль (Артур, 63), Бускетс (Аленья, 86), Ракитич, Месси, Суарес, Дембеле (Коутиньо, 68).
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Сельта –
Бланко, Мальо, Араухо, Костас, Мазань, Браис Мендес, Йокушлу (Лоботка, 46), Хосабед, Буфаль (Систо, 76), Аспас (Бельтран, 52), Макси Гомес.
- Предупреждение:
- Аспас (45).
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.45, «Сан Мамес»
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Атлетик –
Яго Эррерин, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Беньят (Сан Хосе, 76), Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Гурусета, 85), Муниаин (Кордоба, 67), Адурис.
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Вальядолид –
Масип, Мойяно (Фернандес, 74), Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Кеко (Антоньито, 75), Мичел, Алькарас, Плано, Унал, Суарес (Верде, 60).
- Предупреждения:
- Дани Гарсия (24), Мичел (32), Кеко (44), Йерай Альварес (61), Рауль Гарсия (78).
- Дата проведения
- 21 декабря, 21.30, «Монтиливи»
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Жирона –
Буну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Порро (Фернандес, 72), Понс, Алеиш Гарсия (Лосано, 72), Гранель, Порту, Гарсия, Стуани.
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Хетафе –
Сория, Суарес, Даконам (Бруно Гонсалес, 53), Кабрера, Антунеш, Фулькье, Арамбарри (Ибаньес, 90), Максимович, Мата, Анхель (Фламини, 83), Молина.
- Дата проведения
- 21 декабря, 23.00, «Аноэта»
- Гол:
- 0:1 – 11 Кальери.
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Реал Сосьедад –
Мойя, Элустондо, Льоренте, Морено, Тео (Баутиста, 90), Янузай, Ильярраменди (Мерино, 72), Сурутуса, Ойарсабаль, Виллиан Жозе, Хуанми (Барренечеа, 85).
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Алавес –
Пачеко, Химо Наварро (Агиррегабириа, 82), Лагуардиа, Марипан, Дуарте, Собрино (Ману Гарсия, 74), Вакасо, Пина, Хони Родригес, Кальери, Бастон (Ибаи Гомес, 66).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.