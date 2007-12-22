Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Реал» выиграл клубный ЧМ 3-й год подряд

    Теги Реал Мадрид Ла Лига чемпионат мира среди клубов высшая лига ОАЭ Аль-Айн Футбол

    В финале ЧМ среди клубов «Реал Мадрид» разгромил «Аль-Айн» (4:1) из ОАЭ и выиграл турнир третий год подряд.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Реал Мадрид Испания – Аль-Айн ОАЭ 4:1 (1:0, 3:1)
    Дата проведения
    22 декабря, 19.30, «Sheikh Zayed Sports City»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 14 Модрич, 2:0 – 60 Льоренте, 3:0 – 78 Рамос, 3:1 – 86 Сиотани, 4:1 – 90, автогол Надер.
    Реал МадридКуртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос (Себальос, 71), Льоренте (Каземиро, 82), Васкес (Винисиус Жуниор, 84), Модрич, Бэйл, Бензема.
    Аль-АйнЭсса, Ахмед, Сиотани, Ахмед (Мохаммед, 64), Эль-Шахат, Файез, Яслам, Думбия, Кайо, Берг (Надер, 75), Абдуррахман (Абдуррахман, 67).
    Предупреждение:
    Рамос (45).

    Календарь КЧМ

    Статистика КЧМ

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться