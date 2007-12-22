«Реал» выиграл клубный ЧМ 3-й год подряд

В финале ЧМ среди клубов «Реал Мадрид» разгромил «Аль-Айн» (4:1) из ОАЭ и выиграл турнир третий год подряд.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 22 декабря, 19.30, «Sheikh Zayed Sports City»
- Голы:
- 1:0 – 14 Модрич, 2:0 – 60 Льоренте, 3:0 – 78 Рамос, 3:1 – 86 Сиотани, 4:1 – 90, автогол Надер.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос (Себальос, 71), Льоренте (Каземиро, 82), Васкес (Винисиус Жуниор, 84), Модрич, Бэйл, Бензема.
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Аль-Айн –
Эсса, Ахмед, Сиотани, Ахмед (Мохаммед, 64), Эль-Шахат, Файез, Яслам, Думбия, Кайо, Берг (Надер, 75), Абдуррахман (Абдуррахман, 67).
- Предупреждение:
- Рамос (45).