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    Гвардиола о поражении от «Кристал Пэлас»: «Три удара в створ – и три гола. Таков футбол»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кристал Пэлас Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями о поражении от «Кристал Пэлас» (2:3) в 18-м туре чемпионата Англии.

    «Мы довольно неплохо начали матч и создавали моменты, забили фантастический гол. А потом они дважды перешли на нашу половину поля и дважды забили. Второй гол был шикарным.

    Третий гол... Нам нельзя привозить такие пенальти в свои ворота. Нужно стараться избежать их. Что ж, таков футбол – три удара в створ и три гола.

    Было сложно, но мы бились до конца. Еще декабрь. Мы постараемся побеждать, чтобы вернуться», – сказал Гвардиола.

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