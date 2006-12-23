Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. В Хьюстоне состоится техасское дерби – «Рокетс» примут «Сперс».
«Даллас» Дончича попытается прервать серию из четырех поражений в гостевой встрече с «Голден Стэйт».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 декабря, 01.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 23 декабря, 03.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 23 декабря, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 23 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 23 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 23 декабря, 04.30, «Oracle Arena»
- Дата проведения
- 23 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.