Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут семь матчей. В Хьюстоне состоится техасское дерби – «Рокетс» примут «Сперс».

«Даллас» Дончича попытается прервать серию из четырех поражений в гостевой встрече с .

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.