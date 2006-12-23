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    НБА. «Хьюстон» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет с «Далласом» и другие матчи

    Теги результаты Даллас Денвер Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Майами Милуоки Филадельфия Финикс Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. В Хьюстоне состоится техасское дерби – «Рокетс» примут «Сперс».

    «Даллас» Дончича попытается прервать серию из четырех поражений в гостевой встрече с «Голден Стэйт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Клипперс – Денвер 18:14 (1 четверть)
    Дата проведения
    23 декабря, 01.00, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    Вашингтон – Финикс
    Дата проведения
    23 декабря, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Превью

    Филадельфия – Торонто
    Дата проведения
    23 декабря, 03.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Сан-Антонио
    Дата проведения
    23 декабря, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Майами – Милуоки
    Дата проведения
    23 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Даллас
    Дата проведения
    23 декабря, 04.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    23 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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