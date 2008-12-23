НХЛ. Ковальчук сделал дубль в игре с «Сан-Хосе», забив победный гол в овертайме

Нападающий «Лос-Анджелеса» оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против (3:2 ОТ).

Россиянин провел первую игру после травмы. Из-за инфекции в ноге он не играл с 30 ноября.

Ковальчук открыл счет в первом периоде матча, реализовав большинство. В овертайме форвард принес «Кингс» победу.

Эти шайбы стали для Ковальчука 6-й и 7-й в текущем сезоне.

Игровое время Ковальчука в матче с «Шаркс» составило 13 минут и 42 секунды. Он нанес шесть бросков по воротам.

В 26 играх сезона 35-летний хоккеист набрал 16 (7+9) очков.