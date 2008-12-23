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    НХЛ. Ковальчук сделал дубль в игре с «Сан-Хосе», забив победный гол в овертайме

    Теги Сан-Хосе Лос-Анджелес Илья Ковальчук видео НХЛ Хоккей

    Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:2 ОТ).

    Россиянин провел первую игру после травмы. Из-за инфекции в ноге он не играл с 30 ноября.

    Ковальчук открыл счет в первом периоде матча, реализовав большинство. В овертайме форвард принес «Кингс» победу.

    Эти шайбы стали для Ковальчука 6-й и 7-й в текущем сезоне.

    Игровое время Ковальчука в матче с «Шаркс» составило 13 минут и 42 секунды. Он нанес шесть бросков по воротам.

    В 26 играх сезона 35-летний хоккеист набрал 16 (7+9) очков.

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