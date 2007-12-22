Татьяна Тарасова: «Что же это было?! Загитова уже не могла больше собираться. Что-то разладилось, но они живые, не машины»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление олимпийской чемпионки в произвольной программе на чемпионате России в Саранске.

«Что же это было?! Выходят дети, прыгают четверные прыжки – и это, как ни крути, действует на психику. И я все равно грешу на акклиматизацию – только приехали из Канады, опять коньки надевай и никакого продыха нет. Она уже не могла больше собираться – вчера собралась. Но что-то разладилось – они же живые, не машины.

Как ее не поддержать – она же олимпийская чемпионка! Она очень плохо провела разминку, но она и вчера плохо провела разминку, но собралась. Будь это в другой день, она бы выехала легко, потому что обладает и скоростью, и координацией, и прыжком, и красотой.

Ну вот так – эти наши девочки, напрягались, выступали, мы можем им простить. Они сами себе не простят – ни Алина, ни Женя. Не было никакого выходного после того, как они приехали», – сказала Тарасова во время трансляции на Первом канале.