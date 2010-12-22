Ни один из призеров чемпионата России среди женщин не поедет на чемпионат Европы-2019

В Саранске на чемпионате России по фигурному катанию завершились женские соревнования. Победу одержала 14-летняя Анна Щербакова.

Второе место с отставанием в 0,06 балла заняла еще одна 14-летняя фигуристка Александра Трусова.

На третьем месте расположилась 15-летняя Алена Косторная.

По регламенту ISU, выступать на «взрослых» международных соревнованиях имеют право фигуристы, которым на момент начала сезона (1 июля) уже исполнилось 15 лет.

Таким образом, ни Щербакова, ни Трусова, ни Косторная, которая родилась 24 августа, не смогут выступить на чемпионате Европы-2019.