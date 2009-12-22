Чемпионат Италии. «Ювентус» встречается с «Ромой»

В 17-м туре серии А «Милан» уступил «Фиорентине» (0:1), «Наполи» сыграет со СПАЛ, «Интер» в гостях поделил очки с «Кьево» (1:1).
В центральном матче тура играют «Ювентус» и «Рома»
Чемпионат Италии
17-й тур
- Дата проведения
- 22 декабря, 14.30, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 12 Милинкович-Савич, 2:0 – 23 Ачерби, 3:0 – 67 Лулич, 3:1 – 90, пенальти Жоао Педро.
-
Лацио –
Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Баштуш, 80), Марушич, Пароло, Милинкович-Савич (Лейва, 69), Лулич, Луис Альберто (Лукаку, 77), Корреа, Иммобиле.
-
Кальяри –
Краньо, Пизакане, Романья, Клаван (Паяч, 46), Падоин, Фараго, Брадарич, Ионицэ, Барелла (Дессена, 72), Черри (Фариас, 46), Жоао Педро.
- Дата проведения
- 22 декабря, 17.00, «Фриули»
- Голы:
- 1:0 – 32 Мандрагора, 1:1 – 61, пенальти Чиано.
-
Удинезе –
Муссо, Ларсен, Трост-Эконг, Нюйтинк, тер Авест (Мачис, 75), Фофана (Пуссетто, 64), Бехрами, Мандрагора, Д'Алессандро, Лазанья, де Пауль.
-
Фрозиноне –
Спортьелло, Гольданига, Ариаудо, Крайнц, Дзампано, Чибса (Крисетиг, 88), Майелло, Бегетто, Чиано (Кэмпбелл, 88), Кассата, Чиофани (Пинамонти, 58).
- Предупреждения:
- Кассата (5), Крайнц (7), Бехрами (73), Чибса (75), Спортьелло (78), Д'Алессандро (83).
- Дата проведения
- 22 декабря, 17.00, «Сан-Паоло»
- Гол:
- 1:0 – 45 Альбиоль.
-
Наполи –
Мерет, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям (Луперто, 79), Кальехон, Рог (Фабиан Руис, 66), Гамшик, Зелиньски, Мертенс (Диавара, 83), Инсинье.
-
СПАЛ –
Гомис, Чонек, Джуру (Викари, 42), Бонифаци (Флоккари, 83), Ладзари, Скьяттарелла, Вальдифьори (Валоти, 68), Куртич, Фарес, Палоски, Антенуччи.
- Дата проведения
- 22 декабря, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 0:1 – 73 Кьеза.
-
Милан –
Доннарумма, Абате (Конти, 83), Сапата, Романьоли, Родригес, Калабрия, Маури (Кутроне, 67), Чалханоглу, Сусо, Игуаин, Кастильехо (Лаксальт, 68).
-
Фиорентина –
Лафон, Миленкович, Пеццелья, Витор Уго, Бираги, Бенасси (Лорини, 87), Верету, Фернандеш, Кьеза, Симеоне (Пьяца, 88), Миральяс (Жерсон, 62).
- Дата проведения
- 22 декабря, 17.00, «Луиджи Феррарис»
-
Дженоа –
Раду, Бираски, Ромеро, Кришито, Велозу (Ролон, 46), Ромуло, Лазович (Педру Перейра, 82), Хильемарк, Бесса, Пентек, Куаме (Сандро, 71).
-
Аталанта –
Бериша, Толои, Паломино, Манчини, Хатебур, де Рон (Пессина, 5), Фройлер, Госенс, Гомес (Ригони, 63), Иличич, Сапата (Барроу, 75).
- Дата проведения
- 22 декабря, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
-
Сассуоло –
Консильи, Лирола, Марлон, Феррари, Рожерио, Бурабия, Сенси (Маньянелли, 87), Локателли (Эль-Бабакар, 77), Берарди, Матри, Ди Франческо (Бриньола, 70).
-
Торино –
Ичасо, Иццо, Нкулу, Джиджи, Айна, Мейте, Ринкон, Базелли (Лукич, 87), Ансальди (де Сильвестри, 60), Дзадза (Яго Фальке, 80), Белотти.
- Дата проведения
- 22 декабря, 17.00, «Карло Кастеллани»
- Голы:
- 1:0 – 11, пенальти Паскуаль, 1:1 – 41 Рамирес, 1:2 – 69 Куальярелла, 2:2 – 76 Капуто, 2:3 – 87 Капрари, 2:4 – 90 Капрари.
-
Эмполи –
Проведель, Ди Лоренцо, Весели, Сильвестре, Расмуссен (Зайц, 72), Паскуаль, Аккуа (Учан, 84), Беннасер, Траоре, ла Гумина, Капуто.
-
Сампдория –
Аудеро, Сала, Тонелли, Андерсен, Мурру, Прат, Экдаль, Линетти (Янкто, 86), Рамирес (Сапонара, 65), Дефрель (Капрари, 85), Куальярелла.
- Дата проведения
- 22 декабря, 20.00, «Эннио Тардини»
-
Парма –
Сепе, Якопони, Бруну Алвеш, Бастони, Гальоло, Ригони, Скоццарелла (Штулац, 72), Барилла, Силигарди (Спрокати, 63), Инглезе, Жервиньо (Чичиретти, 84).
-
Болонья –
Скорупски, Калабрези, Ларангейра, Хеландер, Мбайе, Джемаили (Орсолини, 69), Надь, Сванберг, Маттьелло, Сантандер (Дестро, 80), Паласио.
- Предупреждения:
- Бруну Алвеш (21), Силигарди (30), Надь (31), Скоццарелла (39), Маттьелло (49), Ларангейра (89).
- Дата проведения
- 22 декабря, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
-
Кьево –
Соррентино, Депаоли, Бани, Россеттини, Барба, Ригони, Хетемай, Кийине (Ярошиньски, 46), Джаккерини (Бирса, 77), Меджорини (Стемпиньски, 61), Пеллиссье.
-
Интер –
Ханданович, Врсалько, де Врей, Шкриньяр, Д`Амброзио, Жоау Мариу (Валеро, 82), Брозович, Наингголан (Весино, 67), Политано (Мартинес, 75), Икарди, Перишич.
- Предупреждения:
- Кийине (30), Хетемай (42), Жоау Мариу (53), Брозович (59), Ригони (61).
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.30, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 35 Манджукич.
-
Ювентус –
Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Де Шильо, Кьеллини, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Роналду, Манджукич, Дибала.
-
Рома –
Ольсен, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци (Клюйверт, 46), Дзаньоло, Нзонзи, Ундер, Кристанте, Сантон, Шик.
- Предупреждение:
- Нзонзи (40).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.