Чемпионат Италии. «Ювентус» встречается с «Ромой»

В 17-м туре серии А уступил «Фиорентине» (0:1), «Наполи» сыграет со СПАЛ, «Интер» в гостях поделил очки с «Кьево» (1:1).

В центральном матче тура играют и «Рома»

Чемпионат Италии

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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