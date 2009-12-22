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    Чемпионат Италии. «Ювентус» встречается с «Ромой»

    Теги Интер Рома Милан Кьево Эмполи Парма Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Фрозиноне Сассуоло СПАЛ Футбол

    В 17-м туре серии А «Милан» уступил «Фиорентине» (0:1), «Наполи» сыграет со СПАЛ, «Интер» в гостях поделил очки с «Кьево» (1:1).

    В центральном матче тура играют «Ювентус» и «Рома»

    Чемпионат Италии

    17-й тур

    Лацио – Кальяри 3:1 (2:0, 1:1)
    Дата проведения
    22 декабря, 14.30, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 12 Милинкович-Савич, 2:0 – 23 Ачерби, 3:0 – 67 Лулич, 3:1 – 90, пенальти Жоао Педро.
    ЛациоСтракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Баштуш, 80), Марушич, Пароло, Милинкович-Савич (Лейва, 69), Лулич, Луис Альберто (Лукаку, 77), Корреа, Иммобиле.
    КальяриКраньо, Пизакане, Романья, Клаван (Паяч, 46), Падоин, Фараго, Брадарич, Ионицэ, Барелла (Дессена, 72), Черри (Фариас, 46), Жоао Педро.
    Предупреждения:
    Фараго (59), Баштуш (90), Иммобиле (90).

     

    Удинезе – Фрозиноне 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    22 декабря, 17.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 32 Мандрагора, 1:1 – 61, пенальти Чиано.
    УдинезеМуссо, Ларсен, Трост-Эконг, Нюйтинк, тер Авест (Мачис, 75), Фофана (Пуссетто, 64), Бехрами, Мандрагора, Д'Алессандро, Лазанья, де Пауль.
    ФрозинонеСпортьелло, Гольданига, Ариаудо, Крайнц, Дзампано, Чибса (Крисетиг, 88), Майелло, Бегетто, Чиано (Кэмпбелл, 88), Кассата, Чиофани (Пинамонти, 58).
    Предупреждения:
    Кассата (5), Крайнц (7), Бехрами (73), Чибса (75), Спортьелло (78), Д'Алессандро (83).

     

    Наполи – СПАЛ 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    22 декабря, 17.00, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 45 Альбиоль.
    НаполиМерет, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям (Луперто, 79), Кальехон, Рог (Фабиан Руис, 66), Гамшик, Зелиньски, Мертенс (Диавара, 83), Инсинье.
    СПАЛГомис, Чонек, Джуру (Викари, 42), Бонифаци (Флоккари, 83), Ладзари, Скьяттарелла, Вальдифьори (Валоти, 68), Куртич, Фарес, Палоски, Антенуччи.
    Предупреждения:
    Чонек (38), Гамшик (46), Куртич (50), Рог (61).

     

    Милан – Фиорентина 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    22 декабря, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 73 Кьеза.
    МиланДоннарумма, Абате (Конти, 83), Сапата, Романьоли, Родригес, Калабрия, Маури (Кутроне, 67), Чалханоглу, Сусо, Игуаин, Кастильехо (Лаксальт, 68).
    ФиорентинаЛафон, Миленкович, Пеццелья, Витор Уго, Бираги, Бенасси (Лорини, 87), Верету, Фернандеш, Кьеза, Симеоне (Пьяца, 88), Миральяс (Жерсон, 62).
    Предупреждения:
    Пеццелья (32), Витор Уго (42), Фернандеш (62), Кьеза (74), Сусо (77), Романьоли (78), Лаксальт (90).

     

    Дженоа – Аталанта 3:1 (1:0, 2:1)
    Дата проведения
    22 декабря, 17.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 45, автогол Толои, 1:1 – 55, пенальти Сапата, 2:1 – 67 Лазович, 3:1 – 88 Пентек.
    ДженоаРаду, Бираски, Ромеро, Кришито, Велозу (Ролон, 46), Ромуло, Лазович (Педру Перейра, 82), Хильемарк, Бесса, Пентек, Куаме (Сандро, 71).
    АталантаБериша, Толои, Паломино, Манчини, Хатебур, де Рон (Пессина, 5), Фройлер, Госенс, Гомес (Ригони, 63), Иличич, Сапата (Барроу, 75).
    Предупреждения:
    Ромеро (3), Паломино (12), Кришито (54), Ролон (71).
    Удаления:
    Паломино (81), Толои (90).

     

    Сассуоло – Торино 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    22 декабря, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 54 Белотти, 1:1 – 90 Бриньола.
    СассуолоКонсильи, Лирола, Марлон, Феррари, Рожерио, Бурабия, Сенси (Маньянелли, 87), Локателли (Эль-Бабакар, 77), Берарди, Матри, Ди Франческо (Бриньола, 70).
    ТориноИчасо, Иццо, Нкулу, Джиджи, Айна, Мейте, Ринкон, Базелли (Лукич, 87), Ансальди (де Сильвестри, 60), Дзадза (Яго Фальке, 80), Белотти.
    Предупреждения:
    Ринкон (45), Рожерио (63), Иццо (76), Лукич (90), Бриньола (90).

     

    Эмполи – Сампдория 2:4 (1:1, 1:3)
    Дата проведения
    22 декабря, 17.00, «Карло Кастеллани»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 11, пенальти Паскуаль, 1:1 – 41 Рамирес, 1:2 – 69 Куальярелла, 2:2 – 76 Капуто, 2:3 – 87 Капрари, 2:4 – 90 Капрари.
    ЭмполиПроведель, Ди Лоренцо, Весели, Сильвестре, Расмуссен (Зайц, 72), Паскуаль, Аккуа (Учан, 84), Беннасер, Траоре, ла Гумина, Капуто.
    СампдорияАудеро, Сала, Тонелли, Андерсен, Мурру, Прат, Экдаль, Линетти (Янкто, 86), Рамирес (Сапонара, 65), Дефрель (Капрари, 85), Куальярелла.
    Предупреждения:
    Андерсен (18), Аккуа (32), Капуто (34), Куальярелла (70), Экдаль (82), ла Гумина (85), Капрари (88).

     

    Парма – Болонья 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    22 декабря, 20.00, «Эннио Тардини»
    превью матча онлайн статистика
    ПармаСепе, Якопони, Бруну Алвеш, Бастони, Гальоло, Ригони, Скоццарелла (Штулац, 72), Барилла, Силигарди (Спрокати, 63), Инглезе, Жервиньо (Чичиретти, 84).
    БолоньяСкорупски, Калабрези, Ларангейра, Хеландер, Мбайе, Джемаили (Орсолини, 69), Надь, Сванберг, Маттьелло, Сантандер (Дестро, 80), Паласио.
    Предупреждения:
    Бруну Алвеш (21), Силигарди (30), Надь (31), Скоццарелла (39), Маттьелло (49), Ларангейра (89).

     

    Кьево – Интер 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    22 декабря, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 39 Перишич, 1:1 – 90 Пеллиссье.
    КьевоСоррентино, Депаоли, Бани, Россеттини, Барба, Ригони, Хетемай, Кийине (Ярошиньски, 46), Джаккерини (Бирса, 77), Меджорини (Стемпиньски, 61), Пеллиссье.
    ИнтерХанданович, Врсалько, де Врей, Шкриньяр, Д`Амброзио, Жоау Мариу (Валеро, 82), Брозович, Наингголан (Весино, 67), Политано (Мартинес, 75), Икарди, Перишич.
    Предупреждения:
    Кийине (30), Хетемай (42), Жоау Мариу (53), Брозович (59), Ригони (61).

     

    Ювентус – Рома 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    22 декабря, 22.30, «Альянц Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 35 Манджукич.
    ЮвентусШченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Де Шильо, Кьеллини, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Роналду, Манджукич, Дибала.
    РомаОльсен, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци (Клюйверт, 46), Дзаньоло, Нзонзи, Ундер, Кристанте, Сантон, Шик.
    Предупреждение:
    Нзонзи (40).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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