Сергей Чепиков: «Видел, как норвежцы перед стартом брызгали себе противоастматические препараты. У нас не должно быть двойных стандартов»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал мнение норвежских биатлонистов о допинговом прошлом .

«Конечно, это неприятно слышать. Должна вестись борьба как с допингом, так и с необоснованной критикой.

Я бы тоже мог привести много примеров, когда спортсмены использовали средства по терапевтическим заключениям. Я сам видел, как норвежские спортсмены перед стартом брызгали себе противоастматические препараты. У нас не должно быть двойных стандартов.

Если вы боритесь с допингом, то нужно делать это честно, а не присваивая себе астматические заболевания и вводя в заблуждение», – рассказал Чепиков.