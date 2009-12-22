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    Сергей Чепиков: «Видел, как норвежцы перед стартом брызгали себе противоастматические препараты. У нас не должно быть двойных стандартов»

    Теги Сергей Чепиков сборная России сборная Норвегии допинг Александр Логинов Биатлон

    Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал мнение норвежских биатлонистов о допинговом прошлом Александра Логинова.

    «Конечно, это неприятно слышать. Должна вестись борьба как с допингом, так и с необоснованной критикой.

    Я бы тоже мог привести много примеров, когда спортсмены использовали средства по терапевтическим заключениям. Я сам видел, как норвежские спортсмены перед стартом брызгали себе противоастматические препараты. У нас не должно быть двойных стандартов.

    Если вы боритесь с допингом, то нужно делать это честно, а не присваивая себе астматические заболевания и вводя в заблуждение», – рассказал Чепиков.

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