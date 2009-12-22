Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует первым, Логинов – 2-м, Малышко – 14-м, Мартен Фуркад – 43-м

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место пройдет мужская гонка преследования. Первым на дистанцию отправится норвежец Йоханнес Бо, следом за ним – российский биатлонист Александр Логинов.
- Дата проведения
- 22 декабря, 17.00
Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место пройдет мужская гонка преследования. Первым на дистанцию отправится норвежец Йоханнес Бо, следом за ним – российский биатлонист Александр Логинов.
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Александр Логинов
|3
|Мартин Понсилуома
|4
|Беньямин Вегер
|5
|Симон Дестье
|6
|Юлиан Эберхард
|7
|Антонин Гигонна
|8
|Тарьей Бо
|9
|Хенрик Л’Абе Лунн
|10
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|11
|Бенедикт Долль
|12
|Кентен Фильон-Майе
|13
|Симон Эдер
|14
|Дмитрий Малышко
|15
|Йоханнес Дале
|16
|Яков Фак
|17
|Арнд Пайффер
|18
|Матвей Елисеев
|19
|Дмитрий Пидручный
|20
|Михал Крчмарж
|21
|Кристиан Гоу
|22
|Йоханнес Кюн
|23
|Ондржей Моравец
|24
|Роман Реес
|25
|Калев Эрмитс
|26
|Роман Еремин
|27
|Владимир Илиев
|28
|Джузеппе Монтелло
|29
|Симон Шемп
|30
|Евгений Гараничев
|31
|Йеспер Нелин
|32
|Ветле Шостад Кристиансен
|33
|Жюль Бюрнот
|34
|Артем Прима
|35
|Сергей Семенов
|36
|Флоран Клод
|37
|Красимир Анев
|38
|Скотт Гоу
|39
|Лукас Хофер
|40
|Лейф Нордгрин
|41
|Тьерри Шеналь
|42
|Лукаш Журек
|43
|Мартен Фуркад
|44
|Матей Казар
|45
|Эмильен Жакелен
|46
|Теро Сеппяля
|47
|Дмитрий Лазовский
|48
|Якуб Штвртецки
|49
|Роман Елетнов
|50
|Миха Довжан
|51
|Шон Доэрти
|52
|Себастьян Самуэльссон
|53
|Микито Татидзаки
|54
|Туомас Гренман
|55
|Корнел Пукьяну
|56
|Трэвис Купер
|57
|Витаутас Строля
|58
|Турстейн Стенерсен
|59
|Димитар Герджиков
|60
|Косуке Озаки