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    Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует первым, Логинов – 2-м, Малышко – 14-м, Мартен Фуркад – 43-м

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    Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место пройдет мужская гонка преследования. Первым на дистанцию отправится норвежец Йоханнес Бо, следом за ним – российский биатлонист Александр Логинов.

    Дата проведения
    22 декабря, 17.00
    Онлайн гонки

    Нове Место, Чехия. Гонка преследования

    Стартовый лист

    1  Йоханнес Бо
    2  Александр Логинов
    3  Мартин Понсилуома
    4  Беньямин Вегер
    5  Симон Дестье
    6  Юлиан Эберхард
    7  Антонин Гигонна
    8  Тарьей Бо
    9  Хенрик Л’Абе Лунн
    10  Эрленд Овренг Бьонтегорд
    11  Бенедикт Долль
    12  Кентен Фильон-Майе
    13  Симон Эдер
    14  Дмитрий Малышко
    15  Йоханнес Дале
    16  Яков Фак
    17  Арнд Пайффер
    18  Матвей Елисеев
    19  Дмитрий Пидручный
    20  Михал Крчмарж
    21  Кристиан Гоу
    22  Йоханнес Кюн
    23  Ондржей Моравец
    24  Роман Реес
    25  Калев Эрмитс
    26  Роман Еремин
    27  Владимир Илиев
    28  Джузеппе Монтелло
    29  Симон Шемп
    30  Евгений Гараничев
    31  Йеспер Нелин
    32  Ветле Шостад Кристиансен
    33  Жюль Бюрнот
    34  Артем Прима
    35  Сергей Семенов
    36  Флоран Клод
    37  Красимир Анев
    38  Скотт Гоу
    39  Лукас Хофер
    40  Лейф Нордгрин
    41  Тьерри Шеналь
    42  Лукаш Журек
    43  Мартен Фуркад
    44  Матей Казар
    45  Эмильен Жакелен
    46  Теро Сеппяля
    47  Дмитрий Лазовский
    48  Якуб Штвртецки
    49  Роман Елетнов
    50  Миха Довжан
    51  Шон Доэрти
    52  Себастьян Самуэльссон
    53  Микито Татидзаки
    54  Туомас Гренман
    55  Корнел Пукьяну
    56  Трэвис Купер
    57  Витаутас Строля
    58  Турстейн Стенерсен
    59  Димитар Герджиков
    60  Косуке Озаки

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