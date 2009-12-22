Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует первым, Логинов – 2-м, Малышко – 14-м, Мартен Фуркад – 43-м

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место пройдет мужская гонка преследования. Первым на дистанцию отправится норвежец Йоханнес Бо, следом за ним – российский биатлонист Александр Логинов.

Дата проведения 22 декабря, 17.00

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