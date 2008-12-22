«Чемпионат»: «Спартак» зимой могут покинуть Самедов, Боккетти, Еременко, Жано, Попов и Тимофеев

«Спартак» зимой планирует расстаться с шестью футболистами.

Московскую команду могут покинуть Роман Еременко, , Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов, Жано Ананидзе и Артем Тимофеев, сообщает «Чемпионат».

Решение о расставании с Еременко, как уже сообщалось, было принято на недавнем заседании совета директоров клуба.

Это связано с медицинским состоянием 31-летнего финна. Его контракт со рассчитан до конца 2018 года.

Агент Андреа Д′Амико, представляющий интересы Боккетти, сегодня заявил, что его клиент не в курсе того, что «Спартак» не рассчитывает на итальянца.

Однако, по информации «Чемпионата», московский клуб не рассчитывает в весенней части сезона на Боккетти, Самедова, Попова и Ананидзе. Вероятность их ухода зимой высока.

24-летнего Тимофеева «Спартак» готов отпустить в аренду.