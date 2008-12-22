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    «Чемпионат»: «Спартак» зимой могут покинуть Самедов, Боккетти, Еременко, Жано, Попов и Тимофеев

    Теги Спартак Александр Самедов Сальваторе Боккетти Роман Еременко премьер-лига Россия возможные трансферы Ивелин Попов Андреа Д′Амико Жано Ананидзе Чемпионат.com Футбол

    «Спартак» зимой планирует расстаться с шестью футболистами.

    Московскую команду могут покинуть Роман Еременко, Александр Самедов, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов, Жано Ананидзе и Артем Тимофеев, сообщает «Чемпионат».

    Решение о расставании с Еременко, как уже сообщалось, было принято на недавнем заседании совета директоров клуба.

    Это связано с медицинским состоянием 31-летнего финна. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до конца 2018 года.

    Агент Андреа Д′Амико, представляющий интересы Боккетти, сегодня заявил, что его клиент не в курсе того, что «Спартак» не рассчитывает на итальянца.

    Однако, по информации «Чемпионата», московский клуб не рассчитывает в весенней части сезона на Боккетти, Самедова, Попова и Ананидзе. Вероятность их ухода зимой высока.

    24-летнего Тимофеева «Спартак» готов отпустить в аренду.

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