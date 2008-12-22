«Чемпионат»: «Спартак» зимой могут покинуть Самедов, Боккетти, Еременко, Жано, Попов и Тимофеев

«Спартак» зимой планирует расстаться с шестью футболистами.
Московскую команду могут покинуть Роман Еременко, Александр Самедов, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов, Жано Ананидзе и Артем Тимофеев, сообщает «Чемпионат».
Решение о расставании с Еременко, как уже сообщалось, было принято на недавнем заседании совета директоров клуба.
Это связано с медицинским состоянием 31-летнего финна. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до конца 2018 года.
Агент Андреа Д′Амико, представляющий интересы Боккетти, сегодня заявил, что его клиент не в курсе того, что «Спартак» не рассчитывает на итальянца.
Однако, по информации «Чемпионата», московский клуб не рассчитывает в весенней части сезона на Боккетти, Самедова, Попова и Ананидзе. Вероятность их ухода зимой высока.
24-летнего Тимофеева «Спартак» готов отпустить в аренду.