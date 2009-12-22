Ковтун выиграл ЧР, провальный старт Медведевой, победа «Ливерпуля», Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение и другие новости утра

1. Фигурист Максим Ковтун выиграл чемпионат России в Саранске, Михаил Коляда стал вторым, бронза – у Александра Самарина.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла короткую программу, Александра Трусова идет второй, Алена Косторная – третьей. Евгения Медведева провалила выступление и занимает лишь 14-е место.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в турнире танцевальных дуэтов, Степанова и Букин – 2-е.

2. «Ливерпуль» открыл 18-й тур АПЛ победой над «Вулверхэмптоном» (2:0) и закрепился на первом месте. Отрыв от «Сити» – 4 очка, команда Пепа Гвардиолы сегодня играет с «Кристал Пэлас». Мохамед Салах забил 11-й мяч и возглавил гонку бомбардиров.

3. Следователь ужесточил обвинение против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Статья «Побои» переквалифицирована на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений», которая предусматривает до двух лет лишения свободы. Упс.

4. «Ювентус» продлил контракт с adidas до 2027 года. Клуб получит минимум 408 млн евро.

5. В КХЛ «Ак Барс» победил «Трактор», «Автомобилист» в гостях выиграл у «Торпедо», «Нефтехимик» уступил «Магнитке», потерпев 9-е поражение дома подряд.

6. Лучший результат в женском биатлонном спринте на этапе Кубка мира в Чехии – 10-е место Ирины Старых. Гонку выиграла норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн.

7. В НХЛ «Вашингтон» выиграл у «Баффало», у Кузнецова – 25-я голевая передача в сезоне. Гол Анисимова принес «Чикаго» победу над «Колорадо». Все результаты дня – здесь.

8. Дортмундская «Боруссия» победила гладбахскую (2:1) в стартовом матче 17-го тура бундеслиги и укрепила свое лидерство в турнире. Отрыв от преследователей – снова 9 очков, у «Баварии» игра в запасе.

9. В НБА «Бостон» потерпел третье поражение подряд во встрече со второй командой Востока «Милуоки» и другие результаты.

10. Australian Open ввел тай-брейк в решающих сетах уже с ближайшего турнира. Круто?

11. Матчи ЧМ-2018 посмотрело более половины населения Земли – 3,57 млрд человек.

12. «Йокерит» потерял 56 млн евро за четыре года в КХЛ.

13. В 14-м туре Евролиги подмосковные «Химки» вырвали победу у турецкой «Дарушафаки» (85:84).

Цитаты дня.

«Обращайтесь к моему агенту». Евгения Медведева отказалась от общения с прессой после короткой программы на чемпионате России.

«В «Зените» некоторые русские мне завидовали и даже не отмечали голы». Халк вспоминает Россию.

«Аудиозаписи могли нарезать и слепить. Мама спрашивала, откуда я знаю такие выражения». Денис Глушаков сходил к Малахову и все объяснил.

«Выбежавший фанат – это заказуха. Настоящие болельщики не кричат мне оскорблений». И еще немного объяснил.