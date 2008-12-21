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    Чемпионат России. Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин, Загорски и Гурейро выйдут на лед с произвольными танцами

    Теги сборная России результаты танцы на льду чемпионат России Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Джонатан Гурейро Сергей Мозгов Софья Евдокимова Егор Базин Андрей Багин Бетина Попова Анастасия Шпилевая Григорий Смирнов Людмила Сосницкая Павел Головишников Тиффани Анастасия Загорски Анастасия Скопцова Кирилл Алешин Аннабель Морозова Михаил Брагин Ольга Бибихина Даниил Зворыкин Екатерина Миронова Евгений Устенко Мария Игнатьева Валерия Дементьева Алексей Новиков Анастасия Жирноклеева Роман Мещанкин Фигурное катание

    Сегодня на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске танцевальные дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

    Чемпионат России

    Саранск

    Танцы на льду

    Произвольный танец

    Начало – 20.10 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт), Матч! Арена

    Первая разминка

    1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
    2. Мария Игнатьева – Михаил Брагин
    3. Анастасия Жирноклеева – Роман Мещанкин
    4. Валерия Дементьева – Алексей Новиков

    Вторая разминка

    5. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин
    6. Людмила Сосницкая – Павел Головишников
    7. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин
    8. Анабель Морозова – Андрей Багин
    9. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов

    Третья разминка

    10. Бетина Попова – Сергей Мозгов 
    11. Софья Евдокимова – Егор Базин
    12. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро
    13. Виктория Синицина – Никита Кацалапов
    14. Александра Степанова – Иван Букин

    Положение после ритм-танца

    1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 84,01
    2. Александра Степанова – Иван Букин – 81,95
    3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 73,37
    4. Софья Евдокимова – Егор Базин – 69,87
    5. Бетина Попова – Сергей Мозгов – 69,62
    6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин – 69,00
    7. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов – 68,00
    8. Анабель Морозова – Андрей Багин – 65,95
    9. Людмила Сосницкая – Павел Головишников – 60,48
    10. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин – 50,50
    11. Мария Игнатьева – Михаил Брагин – 48,91
    12. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 47,29
    13. Валерия Дементьева – Алексей Новиков – 41,00
    14. Анастасия Жирноклеева – Роман Мещанкин – 39,15

     

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