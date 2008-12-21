Чемпионат России. Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин, Загорски и Гурейро выйдут на лед с произвольными танцами

Сегодня на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске танцевальные дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Чемпионат России
Саранск
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 20.10 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт), Матч! Арена
Первая разминка
1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
2. Мария Игнатьева – Михаил Брагин
3. Анастасия Жирноклеева – Роман Мещанкин
4. Валерия Дементьева – Алексей Новиков
Вторая разминка
5. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин
6. Людмила Сосницкая – Павел Головишников
7. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин
8. Анабель Морозова – Андрей Багин
9. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов
Третья разминка
10. Бетина Попова – Сергей Мозгов
11. Софья Евдокимова – Егор Базин
12. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро
13. Виктория Синицина – Никита Кацалапов
14. Александра Степанова – Иван Букин
Положение после ритм-танца
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 84,01
2. Александра Степанова – Иван Букин – 81,95
3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 73,37
4. Софья Евдокимова – Егор Базин – 69,87
5. Бетина Попова – Сергей Мозгов – 69,62
6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин – 69,00
7. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов – 68,00
8. Анабель Морозова – Андрей Багин – 65,95
9. Людмила Сосницкая – Павел Головишников – 60,48
10. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин – 50,50
11. Мария Игнатьева – Михаил Брагин – 48,91
12. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 47,29
13. Валерия Дементьева – Алексей Новиков – 41,00
14. Анастасия Жирноклеева – Роман Мещанкин – 39,15