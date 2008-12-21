Чемпионат России. Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин, Загорски и Гурейро выйдут на лед с произвольными танцами

Сегодня на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске танцевальные дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Виктория Синицина и .

Чемпионат России

Саранск

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 20.10 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт), Матч! Арена

Первая разминка

1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

2. Мария Игнатьева – Михаил Брагин

3. Анастасия Жирноклеева – Роман Мещанкин

4. Валерия Дементьева – Алексей Новиков

Вторая разминка

5. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин

6. Людмила Сосницкая – Павел Головишников

7. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин

8. Анабель Морозова – Андрей Багин

9. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов

Третья разминка

10. Бетина Попова – Сергей Мозгов

11. Софья Евдокимова – Егор Базин

12. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро

13. Виктория Синицина – Никита Кацалапов

14. Александра Степанова – Иван Букин

Положение после ритм-танца

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 84,01

2. Александра Степанова – – 81,95

3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 73,37

4. Софья Евдокимова – Егор Базин – 69,87

5. Бетина Попова – Сергей Мозгов – 69,62

6. Анастасия Скопцова – – 69,00

7. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов – 68,00

8. Анабель Морозова – Андрей Багин – 65,95

9. Людмила Сосницкая – Павел Головишников – 60,48

10. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин – 50,50

11. Мария Игнатьева – Михаил Брагин – 48,91

12. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 47,29

13. Валерия Дементьева – Алексей Новиков – 41,00

14. Анастасия Жирноклеева – Роман Мещанкин – 39,15