Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Халк: «В «Зените» некоторые русские мне завидовали и даже не отмечали голы»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Китай Аксель Витцель Халк Шанхай Теллэйс Чемпионат.com Футбол

    Нападающий «Шанхай Теллэйс» Халк, ранее выступавший за «Зенит», вспомнил об игре в России.

    «Я перешел в «Зенит» одновременно с Акселем Витцелем. Мы оба приехали помочь клубу, не собирались ставить себя выше всех. Уважительно ко всем относились и хотели создать хорошую обстановку в команде.

    Но неожиданно некоторые русские стали завидовать. Я пытался общаться, как-то сгладить отношения, но было тяжело. Забивал голы, а они их даже не отмечали. На тренировках почти со мной не общались. 

    Спустя примерно три месяца я пришел к президенту и сказал, что хочу уйти из клуба. Он ответил: «Куда ты пойдешь, ты что, с ума сошел?» Помню, даже Путин в одном из интервью говорил, как важно, что в чемпионат России пришли такие игроки, как я с Витцелем. 

    В клубе сказали, чтобы я немного подождал, и все будет хорошо. Когда в чемпионате наступила пауза, от игроков, которые плохо влияли на коллектив, начали избавляться. В конце концов в команде прошла хорошая чистка.

    С тех пор атмосфера в раздевалке улучшилась в разы. Президент «Зенита» мне до сих пор отправляет сообщения, поздравляет с днем рождения, со всеми праздниками. Дзюба недавно написал: «Возвращайся!» Так что с остальными русскими футболистами отношения сложились отличные. Особенно с теми, с кем играл в команде последние два года», – сказал Халк в интервью Esporte Interativo.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться