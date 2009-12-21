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    Медведева сорвала короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

    Теги сборная России чемпионат России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сорвала короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. 

    Фигуристка сделала «бабочку» на втором прыжке в каскаде из тройного флипа и тройного тулупа и упала с двойного акселя. Оценка Медведевой за технику составила 27,55 балла – меньше только у Дарьи Паненковой (25,04). 

    Итоговая сумма Медведевой за короткую программу – 62,24 балла. Фигуристка занимает текущее 14-е место. 

    Медведева будет выигрывать, но через два года. Так считает Орсер

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