Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сорвала короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске.
Фигуристка сделала «бабочку» на втором прыжке в каскаде из тройного флипа и тройного тулупа и упала с двойного акселя. Оценка Медведевой за технику составила 27,55 балла – меньше только у Дарьи Паненковой (25,04).
Итоговая сумма Медведевой за короткую программу – 62,24 балла. Фигуристка занимает текущее 14-е место.
Медведева будет выигрывать, но через два года. Так считает Орсер