Медведева сорвала короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира сорвала короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске.

Фигуристка сделала «бабочку» на втором прыжке в каскаде из тройного флипа и тройного тулупа и упала с двойного акселя. Оценка Медведевой за технику составила 27,55 балла – меньше только у (25,04).

Итоговая сумма Медведевой за короткую программу – 62,24 балла. Фигуристка занимает текущее 14-е место.

Медведева будет выигрывать, но через два года. Так считает Орсер