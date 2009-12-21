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    Чемпионат России. Ковтун, Коляда, Самарин и Алиев покажут произвольные программы

    Теги сборная России результаты чемпионат России мужское катание Артур Дмитриев Максим Ковтун Михаил Коляда Константин Милюков Александр Петров Андрей Лазукин Александр Самарин Артем Лежеев Антон Шулепов Дмитрий Алиев Владимир Самойлов Егор Мурашов Роман Савосин Артем Ковалев Владислав Катичев Артем Зотов Фигурное катание

    21 декабря на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует Максим Ковтун.

    Чемпионат России

    Саранск

    Мужчины

    Произвольная программа

    Начало – 16.50 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт), Матч! Арена

    Первая разминка

    1. Владимир Самойлов
    2. Артем Ковалев
    3. Александр Петров
    4. Артем Зотов
    5. Артем Лежеев

    Вторая разминка

    6. Егор Мурашов
    7. Владислав Катичев 
    8. Роман Савосин
    9. Дмитрий Алиев 
    10. Антон Шулепов

    Третья разминка

    11. Андрей Лазукин
    12. Артур Дмитриев
    13. Александр Самарин
    14. Максим Ковтун
    15. Константин Милюков
    16. Михаил Коляда

    Положение после короткой программы

    1. Максим Ковтун – 95,14
    2. Михаил Коляда – 94,70
    3. Константин Милюков – 90,05
    4. Александр Самарин – 83,24
    5. Андрей Лазукин – 81,43
    6. Артур Дмитриев – 79,75
    7. Антон Шулепов – 77,07
    8. Дмитрий Алиев – 71,74
    9. Роман Савосин – 70,71
    10. Егор Мурашов – 66,28
    11. Владислав Катичев – 63,17
    12. Артем Лежеев – 62,57
    13. Александр Петров – 61,64
    14. Артем Ковалев – 61,57
    15. Владимир Самойлов – 60,30
    16. Артем Зотов – 47,80

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