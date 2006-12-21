«Йокерит» потерял 56 млн евро за 4 года в КХЛ 

Финский клуб «Йокерит», который играет в с сезона-2014/15, понес серьезные убытки за время выступления в лиге.

По информации газеты lta Sanomat, в общей сложности потери клуба составили 56 миллионов евро.

«Переезд в КХЛ четыре года назад был спорным решением, и кажется, оно оказалось неправильным. Финский клуб за время участия в КХЛ потерял около 56 миллионов евро, каждый сезон заканчивая с убытком примерно в 12,5 млн.

Клуб выживает только благодаря активной работе российских миллиардеров, которые владеют 40% акций клуба и постоянно ссужают деньги. Играть в КХЛ очень дорого. Видимо, это станет преградой для другого громкого проекта — шведского клуба в КХЛ», — сообщает lta Sanomat.

«Йокерит» регулярно выходит в плей-офф КХЛ, но за 4 сезона ни разу не прошел дальше второго раунда. В прошлом году финский клуб уступил ЦСКА во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина (2-4 в серии).