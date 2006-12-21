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    «Йокерит» потерял 56 млн евро за 4 года в КХЛ 

    Теги бизнес Йокерит КХЛ Хоккей

    Финский клуб «Йокерит», который играет в КХЛ с сезона-2014/15, понес серьезные убытки за время выступления в лиге.

    По информации газеты lta Sanomat, в общей сложности потери клуба составили 56 миллионов евро.

    «Переезд «Йокерита» в КХЛ четыре года назад был спорным решением, и кажется, оно оказалось неправильным. Финский клуб за время участия в КХЛ потерял около 56 миллионов евро, каждый сезон заканчивая с убытком примерно в 12,5 млн.

    Клуб выживает только благодаря активной работе российских миллиардеров, которые владеют 40% акций клуба и постоянно ссужают деньги. Играть в КХЛ очень дорого. Видимо, это станет преградой для другого громкого проекта — шведского клуба в КХЛ», — сообщает lta Sanomat.

    «Йокерит» регулярно выходит в плей-офф КХЛ, но за 4 сезона ни разу не прошел дальше второго раунда. В прошлом году финский клуб уступил ЦСКА во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина (2-4 в серии).

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