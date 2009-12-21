Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат России. Трусова выйдет на лед 3-й в короткой программе, Загитова – 7-й, Косторная – 11-й, Медведева – 18-й

    Теги сборная России результаты чемпионат России Алена Леонова женское катание Евгения Медведева Анастасия Губанова Мария Сотскова Полина Цурская Елизавета Нугуманова Станислава Константинова Алина Загитова Анна Тарусина Софья Самодурова Анна Щербакова Александра Трусова Анастасия Гулякова Анастасия Тараканова Дарья Паненкова Виктория Васильева Алена Косторная Фигурное катание

    Cегодня в Саранске на чемпионате России по фигурному катанию женщины представят короткие программы. 

    Чемпионат России

    Саранск

    Женщины

    Короткая программа

    Начало – 14.00 по московскому времени. Прямые трансляции – Первый канал (сайт), с 15.15 – Первый канал. 

    Первая разминка

    1. Мария Сотскова
    2. Мария Талалайкина
    3. Александра Трусова
    4. Алена Леонова
    5. Полина Цурская
    6. Софья Самодурова

    Вторая разминка

    7. Алина Загитова
    8. Анна Тарусина
    9. Дарья Паненкова
    10. Анна Щербакова
    11. Алена Косторная
    12. Виктория Васильева

    Третья разминка

    13. Станислава Константинова
    14. Анастасия Губанова
    15. Анастасия Гулякова
    16. Елизавета Нугуманова
    17. Анастасия Тараканова
    18. Евгения Медведева

    Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Саранске. Покажут даже тренировки

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться