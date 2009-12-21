Чемпионат России. Трусова выйдет на лед 3-й в короткой программе, Загитова – 7-й, Косторная – 11-й, Медведева – 18-й

Cегодня в Саранске на чемпионате России по фигурному катанию женщины представят короткие программы.

Чемпионат России

Саранск

Женщины

Короткая программа

Начало – 14.00 по московскому времени. Прямые трансляции – Первый канал (сайт), с 15.15 – Первый канал.

Первая разминка

1. Мария Сотскова

2. Мария Талалайкина

3. Александра Трусова

4. Алена Леонова

5. Полина Цурская

6. Софья Самодурова

Вторая разминка

7. Алина Загитова

8. Анна Тарусина

9. Дарья Паненкова

10. Анна Щербакова

11. Алена Косторная

12. Виктория Васильева

Третья разминка

13. Станислава Константинова

14. Анастасия Губанова

15. Анастасия Гулякова

16. Елизавета Нугуманова

17. Анастасия Тараканова

18. Евгения Медведева

Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Саранске. Покажут даже тренировки