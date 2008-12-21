Australian Open ввел тай-брейк в решающих сетах уже с ближайшего турнира

Открытый чемпионат Австралии введет тай-брейк в решающих сетах уже на ближайшем турнире, стартующем 14 января.

В начале месяца, напомним, руководство турнира одобрило введение тай-брейка до десяти очков и начало консультации с игроками о том, чтобы играть его уже в 2019-м.

«Мы обратились к игрокам: бывшим и действующим, – комментаторам, агентам и телевизионщикам и спросили, хотят ли они и дальше играть решающие сеты до преимущества в два гейма, и проанализировали их ответы.

В результате мы остановились на тай-брейке до десяти очков при счете 6:6 в решающем сете, чтобы болельщики могли увидеть необычную развязку с возможными переходами инициативы в самом конце встречи. Удлиненный тай-брейк нивелирует преимущество игроков с мощной подачей, которые обычно берут классические тай-брейки.

Мы считаем этот формат оптимальным как для игроков, так и для болельщиков по всему миру», – сказал директор турнира Крэйг Тайли.

Вопрос о введении тай-брейка в решающем сете, напомним, обострился в этом году после того, как полуфинал «Уимблдона» продлился почти семь часов и закончился со счетом 26:24. После этого британский «Шлем» ввел тай-брейк в решающем сете при счете 12:12.