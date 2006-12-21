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    Евролига. «Химки» – «Дарушафака», «Жальгирис» встретится с «Маккаби»

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Маккаби FOX Панатинаикос Реал AX Армани Эксчейндж Олимпия Дарушафака Бавария Баскетбол

    Сегодня в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут турецкую «Дарушафаку».

    Литовский «Жальгирис» встретится с израильским «Маккаби».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    14-й тур

    Химки Россия  –  Дарушафака Турция 22:18 (1 четверть)
    Дата проведения
    21 декабря, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча

    Жальгирис Литва  –  Маккаби FOX Израиль
    Дата проведения
    21 декабря, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча

    Бавария Германия  –  Реал Испания
    Дата проведения
    21 декабря, 22.00, «Ауди Доум»
    Онлайн матча

    Панатинаикос Греция  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия
    Дата проведения
    21 декабря, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 13-1, Реал Испания – 11-2, ЦСКА Россия – 11-3, Анадолу Эфес Турция – 9-5, Олимпиакос Греция – 9-5, Бавария Германия – 7-6, Барселона Испания – 7-7, Жальгирис Литва – 6-7, Милан Италия – 6-7, Панатинаикос Греция – 6-7, Баскония Испания – 6-8, Гран-Канария Испания – 5-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 4-9, Химки Россия – 4-9, Будучность Черногория – 3-11, Дарушафака Турция – 1-12.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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