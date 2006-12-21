Евролига. «Химки» – «Дарушафака», «Жальгирис» встретится с «Маккаби»

Сегодня в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут турецкую «Дарушафаку».
Литовский «Жальгирис» встретится с израильским «Маккаби».
Евролига
Регулярный чемпионат
14-й тур
- Дата проведения
- 21 декабря, 20.00, «Арена Мытищи»
- Дата проведения
- 21 декабря, 21.00, «Жальгирис арена»
- Дата проведения
- 21 декабря, 22.00, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 21 декабря, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Положение команд: Фенербахче Турция – 13-1, Реал Испания – 11-2, ЦСКА Россия – 11-3, Анадолу Эфес Турция – 9-5, Олимпиакос Греция – 9-5, Бавария Германия – 7-6, Барселона Испания – 7-7, Жальгирис Литва – 6-7, Милан Италия – 6-7, Панатинаикос Греция – 6-7, Баскония Испания – 6-8, Гран-Канария Испания – 5-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 4-9, Химки Россия – 4-9, Будучность Черногория – 3-11, Дарушафака Турция – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.