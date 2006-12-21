Следователь ужесточил обвинение против Кокорина и Мамаева

Адвокат Кирилла Кокорина Александр Барик рассказал, что уголовное дело против его клиента, а также и Павла Мамаева переквалифицировали на другую статью уголовного кодекса.

«По результатам судебно-медицинских экспертиз, потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью.

В связи с этим следователь ужесточил обвинение, переквалифицировав со статьи «Побои» на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений», – сказал Барик.

Адвокат добавил, что обвинение по статье «Хулиганство» осталось, расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что статья «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений» предусматривает до двух лет лишения свободы.