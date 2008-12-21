Денис Глушаков: «Аудиозаписи могли нарезать и слепить. Мама спрашивала, откуда я знаю такие выражения»

Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал аудиозаписи, на которых он угрожает жене Дарье убийством.

«Разговор с супругой по телефону вышел некрасивым. Конечно, мне стыдно в свои 31. Приезжала мама, которая ни разу не слышала такие слова от меня и спрашивала, откуда я знаю такие выражения.

Из контекста вырвано много фраз, потому что в какие-то моменты диалога я обращался на «Вы». Я не знал, что меня пишут, может, это был диалог с кем-то другим. Данные аудиозаписи могли нарезать и слепить.

Что касается вопроса об изменах, то я нахожусь в шоковом состоянии. Мне тяжело говорить на эту тему. Не понимаю, зачем люди приходят на программу и обсуждают это.

Считаю, что в моей ситуации бессмысленно общаться на стороне. Идет информационная война», – сказал Глушаков в интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».

Глушаков общается с женой. Ребус на вечер