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    Денис Глушаков: «Аудиозаписи могли нарезать и слепить. Мама спрашивала, откуда я знаю такие выражения»

    Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника происшествия Денис Глушаков Спорт-Экспресс Дарья Глушакова Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал аудиозаписи, на которых он угрожает жене Дарье убийством.

    «Разговор с супругой по телефону вышел некрасивым. Конечно, мне стыдно в свои 31. Приезжала мама, которая ни разу не слышала такие слова от меня и спрашивала, откуда я знаю такие выражения.

    Из контекста вырвано много фраз, потому что в какие-то моменты диалога я обращался на «Вы». Я не знал, что меня пишут, может, это был диалог с кем-то другим. Данные аудиозаписи могли нарезать и слепить.

    Что касается вопроса об изменах, то я нахожусь в шоковом состоянии. Мне тяжело говорить на эту тему. Не понимаю, зачем люди приходят на программу и обсуждают это.

    Считаю, что в моей ситуации бессмысленно общаться на стороне. Идет информационная война», – сказал Глушаков в интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».

    Глушаков общается с женой. Ребус на вечер

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