Матчи ЧМ-2018 посмотрело более половины населения Земли – 3,57 млрд человек

Матчи чемпионата мира в России посмотрело более половины населения Земли.

3,572 миллиарда человек во всех странах мира в возрасте от четырех лет смотрели трансляции матчей ЧМ-2018 по телевизору и на цифровых платформах.

Прямую трансляцию финала между Францией и Хорватией посмотрели 1,12 миллиарда человек.

Средняя аудитория прямых трансляций матчей составила 191 миллион человек.

Количество зрителей, посмотревших трансляции игр ЧМ-2018 в течение хотя бы трех минут, составило 3,04 миллиарда человек. Это на 10,9% превышает показатель предыдущего чемпионата мира в Бразилии.

«Эти цифры подтверждают, что чемпионат мира в России стал лучшим в истории», – заявил коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.