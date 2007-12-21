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    «Обращайтесь к моему агенту». Медведева отказалась от общения с прессой после короткой программы на чемпионате России

    Теги сборная России чемпионат России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась общаться с журналистами после неудачного проката короткой программы на чемпионате России в Саранске.

    Спортсменка дала комментарий только Первому каналу, который является правообладателем на показ чемпионата России.

    «Обращайтесь к моему агенту», – ответила Медведева на просьбу другого канала прокомментировать прокат.

    К журналистам печатных и интернет-изданий фигуристка не вышла.

    В короткой Медведева допустила несколько грубых ошибок, перед произвольной программой она занимает 14-е место.

    Медведева будет выигрывать, но через два года. Так считает Орсер

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