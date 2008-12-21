Денис Глушаков: «Выбежавший фанат – это заказуха. Настоящие болельщики не кричат мне оскорблений»

Полузащитник Денис Глушаков рассказал о негативном отношении к себе со стороны болельщиков.

«Я не думаю, что наши болельщики, настоящие, кричат оскорбления в мой адрес. Туда, может, заходят какие-то люди другие, кричат, провоцируют. Неоднократно было видно на стадионе, что кричит кто-то один, а другие подбегают, мутузят.

Потому что это провокация! Не может болельщик прийти на красно-белый стадион в желтой куртке и просто кричать на меня какие-то слова, а потом получать от наших болельщиков. Адекватные болельщики понимают, что происходит, и многие все знают.

Говорят, болельщик пришел за 10 минут до того, как выбежать – он даже на футболе не был. У него была цель выбежать на футбольное поле и подбежать ко мне. Это тоже была заказуха, было спланировано.

Второй болельщик выбежал пожать руку – там, говорят, какая-то букмекерская контора, кто-то заработал деньги. Была ставка, что выбежит болельщик. Вот такие слухи ходят», – сказал Глушаков в интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».

Болельщик «Спартака» выбежал на поле, чтобы поговорить с Глушаковым. Тот его оттолкнул